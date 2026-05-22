大角咀亮賢居複式銀主盤索價4980萬　千呎天台設Jacuzzi｜多圖

銀主盤市場出現大額放售個案。涉及大角咀亮賢居頂層一伙複式單位連兩個車位，因業主曾多次借貸，最終無力償還而令單位淪為銀主盤，新近開價4,980萬元放售，呎價約20,502元。另外，業主早於2016年底斥3,738萬元購入上述物業，即現時放售價較買入價升約33.2%。



涉及物業為大角咀詩歌舞街83號亮賢居頂層一伙複式單位及兩個車位，單位實用面積2,429平方呎，外連930平方呎天台、77平方呎平台及25平方呎梯屋。該物業最新開價4,980萬元放售，呎價約20,502元。

據放盤相片，單位內部空間闊落，裝修新淨企理，天台更設有按摩浴池（Jacuzzi）。

↓↓亮賢居頂層複式戶↓↓

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業主屢次借貸終爆煲 叫價較買入價高約33%

資料顯示，業主早於2016年底斥3,738萬元購入上述物業，並同年向發展商承造一按。其後2018年至2021年期間該業主至少兩度借貸，據現有記錄的其中一筆金額約為2,000萬元。

最終該業主因無力償還債務，於今年3月份遭大型銀行債權人採取法律行動，而上述物業亦淪為銀主盤。不過，該物業的最新放售價較十年前買入價升約1,242萬元或約33.2%。

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