Full Pay買古蹟　元朗歷史建築村屋998萬開拍　需每月對外開放

拍賣場再現另類物業。元朗新圍村一幢被列為「三級歷史建築」的單號村屋，最新開價998萬元拍賣，呎價約7,129元。由於該建築之業主曾申請政府保育資助，故直至今年12月，準買家仍需每個月免費開放予公眾預約參觀。另外，物業大機會無法承造按揭，買家須Full Pay入市。



上述物業為元朗新圍村單號村屋，地盤面積約4,832平方呎，物業面積約1,400平方呎，室內包括一廳四房，一浴室及一廚房。該村屋最新開價998萬元，呎價約7,129元，將於周三（27日）於忠誠拍賣行推出拍賣。

據拍賣行提供之相片可見，這座三級歷史建築樓高兩層，外觀呈中西合璧風格。建築正立面以磚紅色為主，設有西式圓柱及露台。側面則採用中式青磚牆身，整體結構保留完整。

↓↓元朗新圍村單號村屋↓↓

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建於1937年 獲評三級歷史建築

資料顯示，該村屋最早建於1937年，由台山白氏家族成員興建，獲評為三級歷史建築。業主自2005年底購入後，花費數年時間進行內部大翻新，將其打造成現代化家居，同時保留了歷史建築的外貌。該物業於2016年獲政府資助全面更換屋頂，令物業煥然一新。

屬單純土地買賣 明年起解除開放參觀限制

忠誠拍賣行發言人表示，這宗交易本質上屬於單純的土地買賣。雖然地段內包含三級歷史建築，但並無太多特殊規定。唯一的限制在於業主曾申請政府保育資助，故附帶了於2016至2026年期間，每月須撥出特定時間開放予公眾參觀的條件。由2027年起，該物業將不再受此限制約束。

不過買家必須留意，由於該村屋樓齡較高，銀行較難批出按揭，因此或需以Full Pay方式購入。

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