家姐資助上車 姊妹情打動業主減價沽新葵芳花園 揸20年升2.9倍
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價升勢持續，不少上車客加快步伐入市。新葵芳花園一伙兩房單位，新近獲一名年輕女士垂青，她獲姐姐資助置業，再加上以「姐妹情」成功打動業主減價，終以541萬元承接單位，呎價約13,525元。
中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為新葵芳花園D座中高層05室，實用面積為400平方呎，屬兩房間隔，原業主叫價550萬元放盤。
姊妹情深打動業主 減價至541萬轉手
而新買家為一名年輕女士，是次置業獲姐姐在資金上全力資助，全家人更一同出動睇樓並提供意見。買家一家睇樓後即還價528萬至530萬元，初時遭業主拒絕。惟業主得知買家姐姐出錢出力、全心全意協助妹妹「上車」，深受感動，最終讓步以541萬元促成交易，呎價約13,525元。
↓↓新葵芳花園D座中高層05室↓↓
+1
持貨長達20年 單位升值2.9倍
資料顯示，原業主於2006年以140萬元買入單位，持貨約20年，一直用作收租，現轉手帳面獲利401萬元，單位升值2.9倍。
浸會醫院九龍塘兩單位1700萬沽 長情持貨31年帳賺89%鷹君家族重注大圍站 連環狂掃6伙柏傲莊III 共購入10伙涉逾億元「高官樓后」謝小華再沽貨 3100萬售西半山豪宅 共套現逾六千萬黃蜂集團1180萬買粉嶺工業區全層停車場 3個月兩度掃貨涉2350萬柏傲莊III現樓3房示位 採「藍星花」設計靈感、沙色與銅色為主調
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。