家姐資助上車　姊妹情打動業主減價沽新葵芳花園　揸20年升2.9倍

樓價升勢持續，不少上車客加快步伐入市。新葵芳花園一伙兩房單位，新近獲一名年輕女士垂青，她獲姐姐資助置業，再加上以「姐妹情」成功打動業主減價，終以541萬元承接單位，呎價約13,525元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為新葵芳花園D座中高層05室，實用面積為400平方呎，屬兩房間隔，原業主叫價550萬元放盤。

姊妹情深打動業主 減價至541萬轉手

而新買家為一名年輕女士，是次置業獲姐姐在資金上全力資助，全家人更一同出動睇樓並提供意見。買家一家睇樓後即還價528萬至530萬元，初時遭業主拒絕。惟業主得知買家姐姐出錢出力、全心全意協助妹妹「上車」，深受感動，最終讓步以541萬元促成交易，呎價約13,525元。

↓↓新葵芳花園D座中高層05室↓↓

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持貨長達20年 單位升值2.9倍

資料顯示，原業主於2006年以140萬元買入單位，持貨約20年，一直用作收租，現轉手帳面獲利401萬元，單位升值2.9倍。

新葵芳花園。（代理提供）

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