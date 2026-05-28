中環環球大廈頂層銀主盤再次放售　去年底一度傳出「腰斬價」沽出

商業房地產走下坡，至今依然未有明顯回升。去年11月一度傳出以呎價1.5萬元「腰斬價」、貶值56%沽出的中環環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，據了解，該宗交易最終未能完成，物業於今年1月份重回銀主手中，惟至今一直未能售出。作為銀主身份的恒生銀行，最新再次委託代理推出市場放售。據悉，該物業最新市場參考價為每呎1.6萬元，即市值約3.32億元。



世邦魏理仕表示，獲接管人獨家委任銷售中環環球大廈26樓及27樓全層（即頂層及鳳凰層），物業屬銀主盤，兩層寫字樓單位，每層建築面積約10,383平方呎，總建築面積約20,766平方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部主管兼執行董事甄浚岷表示，中環及金鐘寫字樓市場近月顯著回暖，核心優質資產持續錄得高價成交。他指出，星展銀行早前以逾26億港元購入中環中心六層寫字樓，而金鐘遠東金融中心高層呎價最新升至約26,000元，較對上一宗成交大幅上升約50%，充份反映市場對核心區資產的強勁需求。

中環環球大廈。

2025年11月一度傳出沽出、呎價低見1.5萬

翻查過往消息，上述環球大廈26樓及27樓全層銀主盤，在2025年11月一度傳出以約3.21億元沽出，成交呎價僅約15,000元，較七年前買入價大幅貶值約4.05億元，跌幅高達56%。不過據代理消息，上述交易最終未能完成，物業重回銀主恒生銀行手中，並在今年1月份重新以近4億元放售，意向呎價1.9萬元。

原業主2016年買入價7.26億 同廈高峰呎價4.4萬

資料顯示，原業主為蔡明輝等，於2016年高峰時以約7.26億元購入，當時呎價高見34,961元。該廈在寫字樓市場高峰期時，成交呎價一度高達約44,000元。