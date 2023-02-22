財政預算案｜減兩季差餉每戶1000元 重啟投資移民．持續更新
撰文：李彤
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【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表2023至24年度《財政預算案》，將交代全新房屋、土地供應數據。
【11:40】引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資。通過審批後，便可來港居住及發展。計劃細節將於稍後公布。
【11:23】寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。
【11:22】寬減2023/23年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元。
【11:08】樓價去年全年下跌15.6%，交投量大縮四成，非住宅交投轉趨淡靜。
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新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情