財政預算案｜減兩季差餉每戶1000元　重啟投資移民．持續更新

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表2023至24年度《財政預算案》，將交代全新房屋、土地供應數據。



【11:40】引入新的「資本投資者入境計劃」，申請人須將一定金額的資產投放在本地市場，但不包括物業投資。通過審批後，便可來港居住及發展。計劃細節將於稍後公布。

【11:23】寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1,000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元。

【11:22】寬減2023/23年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元。

【11:08】樓價去年全年下跌15.6%，交投量大縮四成，非住宅交投轉趨淡靜。