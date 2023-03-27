發展商低價推盤急散貨？　林一鳴：似係人搶樓　料未來開價趨進取

踏入2、3月份，多個發展商推出新盤，而為搶佔市場購買力，除以貼市價、甚或低於同區二手價開盤，銷售步伐也愈來愈急，務求「以快打慢」，例如由以往分批銷售改為「一口氣」盡推全盤單位，亦有新盤索性省卻「示範單位」。



今年的新盤戰線，由會德豐藍田KOKO ROSSO及新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期展開序幕。其中，KOKO ROSSO於2月9日公布樓書，五日後開放示範單位，2月16日開價，2月24日首輪賣148伙便告即日沽清。歷兩輪銷售後，項目3月8日已累沽306伙，佔單位總數79%，餘下不足80伙待現樓再推。

至於接力的屯門NOVO LAND 2B期在2月16日公布樓書，約半個月後、即3月4日首輪銷售352伙，即日沽清。歷數輪加推及銷售，至3月12日、即九日內已累沽出逾690伙，佔此期單位總數95%，套現逾40億元。

上述兩盤由樓書公布至近銷售尾聲約需一個月時間。

KOKO ROSSO首輪銷售場面。（梁浩維攝）

飛揚「曬冷」一次過賣全盤400伙

不過，踏入3月下半月，發展商的推盤節奏明顯再加快，如長實（1113）屯門飛揚二期於3月9日公布樓書，3月16日以開價，不僅比一期平17%，亦為青山公路近三年來呎價最平的新盤。而發展商短短四日內三度加推，公布全盤400伙的價單，並於3月25日「曬冷」一口氣盡推400伙，即日便沽出86%單位。

至於緊接KOKO ROSSO推出、會德豐藍田KOKO MARE，於3月14日命名，兩日後公布樓書，3月23日便開價，據知最快下周開售。據了解，因時間倉促，且項目戶型與上一期KOKO ROSSO相若，故不提供示範單位。

瑜一1B期銷售翌日、1C期緊接開價

至於華懋及港鐵（0066）的何文田瑜一1B期於3月8日公布樓書，3月15日開價，首批較毗鄰的天鑄貨尾平四成，及後兩度加推餘下全數單位，除4伙招標單位外，3月25日首輪銷售便安排盡推全期的179伙，即日沽清。發展商也急不及待即晚公布瑜一1C期的樓書，翌日更開價，首批80伙，並預告或未來一周內推售，未知會否設示範單位。

有代理指，疫情下，去年全年一手交投量不足一萬宗水平，按年減45%，至近兩月恢復通關後，樓市氣氛才見好轉，發展商固然加快推盤，務求先「散一浸貨」。就如2月初，長實營業部首席經理郭子威指，市場復原時間需時，與其慢慢等待市場恢復，不如以「合理而吸引」的價格沽出餘下單位，加上未來很多新盤競爭，故希望「以快打慢」，盡快套現作其他投資。

至於資深投資者林一鳴認為，「𠵱家似係被市場搶咗上去，2萬蚊一呎嘅新盤都收9,000張、一萬張票，似係人搶樓。」他認為，新盤市場現時有兩類主要客源，包括「新香港人」、以及較年長的家長客，並估計隨著需求旺盛，料發展商稍後的定價會愈來愈進取。