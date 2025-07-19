內地旅遊網紅自駕袖西藏「途中猝逝」！死因疑為急性心肌梗塞

中國旅遊網紅郭建峰日前自駕前往西藏旅遊，怎料竟在途中疑似因急性心肌梗塞病逝，享年41歲。對此，郭建峰的妻子也發文證實此噩耗，直言丈夫在他生前最熱愛的拉薩，走完了人生的最後一程。



根據《極目新聞》報道，近日中國網絡上瘋傳，41歲的旅遊網紅郭建峰疑似在自駕至西藏旅遊的途中離世，經多方記者詢問、查證後，得知他疑似是因急性心肌梗塞而猝逝，但其家屬迄今未透露確切死因。

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報道指出，郭建峰是陝西省寶雞市歐遠新金屬科技有限公司的法定代表人，該公司成立於2007年，註冊資本約為100萬元人民幣（約港幣110萬元）。另外，他因熱愛旅遊、經常在網絡上分享心得與見聞，故其抖音帳號還有多達8.6萬名粉絲。

報道指出，郭建峰在7月3日發佈了一則影片，宣告自己將自駕前往西藏旅遊，並保持每日更新進度的習慣。然而，他在7月12日中午曬出站在車頂上、背景為拉薩布達拉宮照片後，卻離奇神隱數日，導致他的死訊瞬間在網絡上流傳開來。

《極目新聞》記者在7月17日致電郭建峰的公司後，員工證實了他的死訊，並透露大概有2、3百人參加追悼會。另外，他的妻子也只低調發文緬懷「他在最熱愛的拉薩，走完人生最後一程」，並未出面說明其他細節。

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