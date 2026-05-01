年輕人瘋自駕遊：在黑龍江與梅花鹿過招？如武俠遊戲的奇妙體驗

想要到黑龍江伊春自駕玩的年輕人，最先要注意的，就是和本地土著謹慎接觸。已經有很多人不遠萬里驅車進入森林，結果剛靠近梅花鹿就被先來上一腳。



文：X博士

無論在哪看過，梅花鹿向來膽小温順，或是盼着能像動畫片裏一樣，親近小鹿會被輕蹭掌心。到了伊春，以上一切都要推翻重來，在和小鹿互動的時候必提高警惕。你以為梅花鹿低頭鞠躬狀是禮貌討食；實際是先禮後兵，下一秒很可能就突然暴起，不由分說踢碎你眼鏡。

愈來愈多年輕人選擇到黑龍江自駕遊。（資料圖片，GettyImages）

愈來愈多年輕人擺脫「樣板旅行」 選擇自駕遊看日照金山：

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去過伊春的人，有大量人因逗弄梅花鹿、當着母鹿面前摸小鹿等種種不同原因，被伊春小鹿不同程度比劃過兩下。被踢的人多了，基本已經能鎖定哪幾隻是慣犯，去前做過功課的遊客會靠耳朵上的編碼，分辨哪隻是鹿苑知名惡霸。

梅花鹿因粟米粒分贓不均，現場開團互打王八拳已經算保守節目。去伊春鹿苑的另一個隱藏劇情，就是親眼目睹小鹿與小鹿進行同事互毆。也有遊客因站旁邊湊熱鬧看梅花鹿打架，受到怒氣牽連被連帶刨踹。對自駕探尋過這裏的人們來說，即便解鎖了如此冷門的互動環節，對小眾景點的開發仍不足1%。

小眾景點玩法 遭年輕人自駕二次開墾

選擇自駕探索小眾景點的年輕人，很接近小說裏下山四處碰奇遇的主角。單就東北伊春來說，能讓外地遊客產生「東北真是地大物博」之感的體驗，除了東北早市，就只有租車自駕。開車上路第一站剛跟梅花鹿過上兩招，開不了多遠，轉頭又能在河岸邊上接受大自然的饋贈，開啟拾取鍵，撿點天然瑪瑙。

前往伊春自駕的動物愛好者，能把城市看不到的生物，在自駕線中能超乎預期看全。比較常規的，有鬼鬼祟祟冒出洞的鼠兔、從水泥地路面上直飲點陳年雨水的蝴蝶，完全不怕人且樂於接受投餵的花栗鼠。以及看運氣隨機刷新出來在雪夜出門覓食的東北虎。

黑龍江東北虎林園。（GettyImages）

自駕出行，更容易讓人相信地球是一場online遊戲。駛入陌生地圖，就能隨機觸發限定體驗。包括不限於只在公路上立一個「垂釣」立牌的荒郊垂釣園；以及隨機刷新出的樹莓採摘園，門口還站着一個看起來近似遊戲裏NPC的老闆大叔。

過去大家有關東北的自駕玩法探索，多少都帶着點季節限定的意思，只知道降雪後的哈爾濱和秋季的大興安嶺。實際真正限定的，不僅是難到達的地方，還有集天時地利人和的罕見景觀。比如連很多伊春本地人都沒見過的凌晨4點雲海日出。

在公共交通難到達的地方，沉迷「探索式自駕」的年輕人，已開啟現實版地圖開墾。落地伊春，上午深入天然氧吧給自己身心靈淨化式調理，下午就自駕駛入烏帶公路，被森林環繞看看小溪。到了才知道，公路上的「臨時停靠點」不僅僅是給自駕遊客的。

自駕上路的好處，就是能將一個地方去標籤化，用肉眼看到一些「非遊客化」的小眾體驗。如果說要自駕去「中國最東部的邊境小鎮」，單看名頭更多是給人一種基於地理意義的地圖打卡。駛出伊春，真正向更東的地方前進600多公里真駛進中國最東邊。

出乎意料的，此地比東邊升起第一縷朝陽更有看頭的，是一項極具地域特色的節目：狗熊上樹。至此也能領會東北對地名的創建有多簡單粗暴，管你是不是邊境之城，也別嘮什麼「東極的浪漫」「太陽最先照到的一角」。一個聚集野生黑熊最多的地方，乾脆就直接起名：黑瞎子島。

小眾景點的內核，並非是單純距離城市的遠近，景點人多或人少，而是能不能在自駕途中開墾出一些新鮮體驗和人生時刻。當大家在談論小眾景點的時候，所追求的實質就是一種「秘境感」。是那種不會在地圖上顯現的地方；遠離喧囂地的隱秘之地；車輪經過的地面難行不要緊，往往是這種通過「極狹之地」後進入的桃花源才更有含金量。如果在貴州興義自駕時途經世外湖心城堡——吉隆堡，就能理解，有時最好的風景並非需要人在景中。

貴州吉隆堡。（百度百科）

自駕愛好者都知道廣西百色有鋪在山水天下之中的最美高速，但要真去開車轉一圈，能打動追求小眾景點年輕人的，還是沿途大大小小的野生瀑布。那些不收門票、周邊一公里沒人賣烤腸的地方，更能讓旅人感受到和原始世界的緊密聯繫。這年頭，判斷一個地方有沒有社交展示價值，一定程度也取決於發到網上，有沒有被人問：

這是真的還是AI生成？

在自駕目的地的選擇上，年輕人大概率都會有個目標主題。去那些無限接近遊戲裏的現實風景，通過自駕實現兩個世界奇妙聯動，也是年輕群體出行中經久不衰的大熱門。

之前盤山而上的隰縣小西天，是集體天命人的朝聖之地；川西自駕時的隨手一拍，能對應上《碧血狂殺》（Red Dead）中的隨手一截；玩過《Sky光·遇》（Sky: Children of the Light）的開車抵達西藏來古冰川，很難忍住在原地打倆出溜滑。最近很出名的赤峰人間薩爾達（The Legend of Zelda），經典大裂縫，能巧妙鏈接年輕人鍾情的虛擬世界和現實假期。

租車自駕本就更接近一場經驗賽，在見過足夠豐富的陸地景觀後，年輕人也開始開始打「地下」的主意。事實證明，地球上每一種獨特地質風貌，都有自己的忠實愛好者。

年輕人從最初想玩點新的、見點奇的，直接升級到與地球失聯的探險，深入各地溶洞開啟地心之旅。一部分人選擇需要一定專業水平的漢中地洞河天坑，有人會去在貴州石龍洞裏的幽藍河水裏劃劃槳板，以及相傳是《盜墓筆記》原型地的貴州織金洞。自駕只能送你到洞口，接下來深入地球腹地的一場探索，也是年輕人對於旅行邊界的勇敢嘗試。

年輕人對於世界的探索始終野心勃勃。把地上地下世界都看個遍之後，又開始驅車前往那些看起來不像地球表面的地方。內蒙寧夏交界處的西部夢幻峽谷，是被當地牧民稱為「七彩神山」的地方，也被自駕愛好者挖掘出這裏是地球上最接近火星的角落；同時還有另一群人在烏蘭察布的6號火山處穿着宇航服等待逃離地球表面。

網路和算法成就了生活便利的背面，也讓大家對那些非公共交通可抵達的地方，有了更強的探索欲。當下的網路幫助年輕人助長好奇心的同時，自駕則作為幫助人類探路的金鏟，協助年輕人把好奇心落地實現。

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自駕上路 擁抱旅行中的隨機性

旅行是為了擺脱生活的千篇一律，自駕，是年輕人擺脱公式化旅行的現實延伸。年輕人不滿足於在旅行中只做觀光客，單純完成從點到點之間的參觀，大家都想要更深度的旅行，想要更Local的體驗。想要在本就充滿變數的行程中，收穫一些無法被計劃的奇遇。比如自駕問路，被熱情村民邀請到家裏做客，坐在當地少數民族的餐桌上，吃最本土化的點心，體驗最地道的人文。

那些知名的「必吃、必看、必打卡」，對當下的年輕人來說，都不及自駕路上觸發隱藏劇情。風再大的餐廳，不如看起來像誤闖村民家的客廳的農家樂，食材源頭是門口就近河裏現網現殺的草魚。經歷過「美食奇遇」的人，不在乎需要排隊兩小時的地方美食好不好吃，真正的特色，自己早在開車偶遇的山間小館中嘗過。

自駕奇遇，偶爾也發生在迷路的途中；行駛到不知道向左還是向右的岔路口，只能順着有水聲的方向前進，最終在一個拐彎後，在最佳的時間、最好的位置，恰好看到了遠處的日照金山。有時是在導航提醒下，行駛進一條規劃外的無名公路，開車在路上，覺得這是宇宙特意安排好的，留有一刻給世界與你獨處。

大家都渴望通過短暫的空間移動，在「非公式化」的行程中，遇見世界和遇見自己。假期自駕去小眾景點，體驗另一片土地的人文，通過自駕深入探索生活的副本，是年輕人體驗另一種人生的輕量化方案。同時無論在生活還是路上，大家也都更傾向選用「輕量化準則」過好日常生活。

事實上，長期生活在城市中的年輕人中，只有少量是有車一族。畢竟日常需要面對的是高頻堵車、日常利用率低、和買得起車停不起車，一切都是理想和現實的強烈對撞。與此同時，這個人生階段，又是對世界探索欲最強的時候。租車，就能在每個適當的節點，幫年輕人完成這個平衡。年輕人可以通過租車，在短時間內輕鬆體驗「離開舒適區—面對挑戰—收穫成長—回歸主線」的人生新嘗試，藉助車輪挖掘屬於自己的小眾景點和奇遇。

黑龍江的自然生態。（GettyImages）

輕量化生活，在自駕中具象化體現，就是幫助行程祛包袱。在這裏，可以看到自駕愛好者們熱絡貢獻各自的視角，分享在世界各個角落的奇遇，用沿途風景達成「向內滋養」和「向外展示」的閉環。旅行在當代年輕人生活中，已經完成了幾次進階。

最初是戴着印有「XX旅行社」字樣的紅黃藍色鴨舌帽，跟着舉旗導遊，遵照日程表走馬觀花式參觀一個城市。覺醒了「自由行」的意識後，旅行成為一場有關效率的競賽，目的地是旅行通關文牒上多能蓋幾個印章。用上特種兵拉練的核心技巧，走過一個又一個熱門城市步行街。

過去大家常用效率高低、去過幾個景點、打卡過幾個城市來定義一場行程超值與否。直至今天，大家租車自駕上路後終於明白：體驗、經歷、可分享故事的總和，才是一趟行程真正的含金量。

旅行中，年輕個體所謂的「個性」，是不滿於與被推送的世界，藉助車輪去崎嶇的路面丈量世界。去曠野、去深山、去追求特殊的深度體驗，哪怕是在旅途中被鹿揍了一拳。

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