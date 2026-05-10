深圳興起另類自駕遊　瞓車上仲有熱水涼沖　30日遊20城僅花¥3000

一到大長假，多少深圳人就摩拳擦掌，提前訂好了機票和酒店。也有臨時決定出行的深圳人，一方面不想浪費長假，一方面又在高價機票和酒店面前望而卻步——旅遊一趟要花一個月工資，心在滴血。在「省錢又吃好玩好」這件事上，開「床車」出行的深圳人可謂遙遙領先。他們駕駛普通汽車，把後排放倒，就能變出一間免費寬敞的「移動賓館」。



唐小擺在西北旅行13天，靠睡「床車」省下2000元（人民幣，下同）住宿費；奧利奧跨越6省20城，睡了30天山海河湖，僅花3000元。他們不窮遊、不流浪，照樣熱水淋浴、衣裳常換，突破時間與空間的限制，在各大景點留下自由的痕跡。

不少深圳人選擇開「床車」旅行。（小紅書@奧利奧的電車漫遊）

他們靠睡「床車」讓旅程變得更自由 花費也更少：

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自駕「床車」西北旅遊13天 省下2000元住宿費

2025年8月份，在唐小擺提車的半年後，他和上司請了年假，湊夠了13天長假，開始了期待已久的西北自駕遊。他只有一個人、一輛車、一張床墊，無需和搭子拉鋸路線，也無需提前鎖死某間賓館。俗話說，計劃總趕不上變化。用「床車」自駕的人，變化恰是計劃的一部分。

唐小擺原本為西北大環線做了精確詳細的計劃，具體到多少點在哪裏吃飯、去哪裏玩、走哪條路。但一路往西北自駕到蘭州後，他發現蘭州的天氣不好，於是當機立斷決定，按原本計劃的逆時針走，追尋着好天氣。

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他從深圳走高速路先開到蘭州，周邊逛了逛，然後往北走國道途經永登、天祝、古浪到達武威，天祝風景有雪山、草原、原始森林，像上帝隨手撒下的翡翠。接着往張掖，風景比武威豐富，平山湖、金塔寺值得一看。然後往肅南方向，掉頭經祁連縣翻越祁連山，途經卓爾山，在門源停留，金黃的油菜花海與雪山相交輝映，美不勝收。

最後返青海湖方向再接着往西寧回到蘭州，再一路高速回深圳，八千公里閉合成一個完整的圓。

在這13天、全程8000多公里的旅行裏，除了熱浪逼人、汗濕衣襟需洗衣而住酒店的5天外，其他時間他都在車上過夜。帶淋浴的服務區，是他這段漫長旅程裏無數個導航中的重點，像沙漠裏的綠洲、戈壁中的燈塔。

如果遇到敞亮乾淨的服務區，真的是一天的疲憊都沒有了，美美衝個澡就地睡覺。

他有自己的趕路節奏：傍晚駛進帶淋浴的服務區，廣東大灣、湖南歐陽海、陝西子午、甘肅會寧……一路的瓷磚淋浴間成了他的臨時驛站。

一個人、一輛車、一張床墊，無需和同伴爭辯路線，也無需提前鎖死某間賓館。（小紅書@奧利奧的電車漫遊）

他把導航終點直接設在這些服務區上，像在集郵。洗完澡後，便找一處僻靜角落，鋪床、鎖車、拉簾、熄燈。第二天在服務區醒來，吃個早餐的功夫，把電充滿，奔赴下一程美景。

一般睡上3天的車床後，他會去住一晚上酒店。用酒店的洗衣機和烘乾機，把積攢的髒衣服洗淨，暢快地洗個澡，躺在大床上休息。有的時候，他也會在「地球打翻的調色盤」裏過夜，即停即睡。

在青海湖金黃的油菜花海與雪山相交輝映處、張掖罕見的彩色丘陵處、他把車停在風景裏，鑽進被子裏。高原的夜裏起風，車身微微晃，像睡在巨大的吊床。夜裏十點，銀河像被誰潑了牛奶，他從天窗探出頭，星星近得彷彿指尖就能觸碰。到了清晨，第一縷晨光把雪山尖染成桃色。那一夜他花了0元，卻擁有180度天幕套房。那時的他只有一個感慨：再貴的酒店，也買不到這樣的窗景。

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享受完大自然的饋贈，他會回到市區奢侈地買一個健身房次卡或者開一個鐘點房。洗一個暢快的熱水澡，洗淨身上的風沙，再躺在舒適的大床上，等待酒店的烘乾機將衣服烘得香氣蓬鬆。這麼一趟下來，他收穫的不僅是更深入其中的美景，還省下來了自駕遊的最大支出——住宿費。

盤算了一下，差不多有一個星期在車裏過夜，如果按兩三百一晚的房費計算，大約能省下2000元的住宿費。

「床車」帶來不被消費「綁架」的自由

「睡車裏只有一次和無數次」，對「床車」自駕上癮的人不止唐小擺一位。「床車」帶來的自由感，戰勝了睡在車內逼仄空間裏的不舒適感，令他們瘋狂上癮。即使沒有假期去長途自駕遊，唐小擺也會在周末開車去公園、湖邊，鋪好車床，靜靜地躺在床上回血。這份隨時出行的自由，更是不被節假日暴漲價格綁架的自由。

宰客酒店從「90元暴漲至1000元」，同樣的環境和服務，只因到了節假日，就可以讓好不容易盼來長假的人們，心甘情願地付出大價錢。唐小擺向來看不慣節假日酒店漲價太狠，也不喜歡隨大流，喜歡隨心所欲，「床車」給他帶來了這種自由。

洗澡問題可在公共澡堂解決。（小紅書@奧利奧的電車漫遊）

小樂2024年冬天帶着三隻小狗，從深圳自駕出發去新疆看雪，也選擇了「床車+酒店」結合的方式。作為一個帶寵物出遊的人，她在做攻略的時候便發現了，有些地方的寵物友好酒店一是太少，二是環境較差，還不如就宿在車上。

有的時候沒訂酒店，也不用着急趕路，走到哪就在哪裏休息。

截稿時，深圳人kimi也準備和對象自駕去廣西，他們不想去人擠人的景點，主要想看看廣西的大好河山、吃一吃廣西的特色美食，所以決定全程住「床車」。他們的計劃是開到一些景點或者周邊的停車場過夜，在停車場或者市區的體育中心用熱水淋浴。白天起床，短短幾分鐘便能到達景點。晚上也可以在景點待到很晚，回到「床車」處，淋浴休息，不用浪費時間在往返酒店和景點的路上，更不用擔心堵車。

對於正在用「床車」自駕新疆的奧利奧來說，「床車」最大的優勢，就是省錢。在他看來，窮遊不等於將就，反而是對旅遊體驗的講究。他一個人、一輛純電車，不趕時間，基本開國道，跨越6省20城，睡了30天的山河湖海，只花了3000元。電費比油費省錢，他統計過，從廣州深圳自駕到新疆，開了7238公里，67天，充電2027度，花了1671元。

電車實在是太省了，換成油車，不敢想。

在炎熱的時間裏，他24小時開空調。開到了氣温較低的地方，他晚上使用暖氣，加熱座椅，在用電方面，他全程不手軟。

因為開的是「床車」，他能探索的領域拓寬得更大了，他熱衷於探索未開發、正開發中或開發後荒廢的景點，大部分都是免費的。他去過四周被無人區包圍，被稱為「生命禁區」的冷湖鎮，感受伸手不見五指的黑，和滿天絢麗的星空；也在茶卡鹽湖獨自等待落日，獨享最美的藍調時刻。

「床車」旅遊越來越流行比酒店更完美

在去年8月之前，唐小擺在五一的五天假裏，睡了四晚的「床車」，實踐過這樣的住宿利大於弊，才敢勇敢地踏上13天的「床車」之旅。那次五一自駕，他的線路是：深圳-廣州-清遠-英德-韶關-乳源-陽山-連州-鐘山-賀州-台山-中山-深圳。充電費、吃飯、鐘點房/健身房卡和其他，一共才花了600元出頭，脱離了消費主義和物資的捆綁，快樂其實不需要付出太多的代價。

他夜宿最多的地方，是高速路上的服務區，尤其是帶淋浴間的服務區。除了服務區，根據電車驢友們的總結，景區停車場、體育館等等，既能充電、又不收停車費、又安靜的地方。在服務區，唐小擺一般會選擇邊邊角角的地方停車，遠離大車進出頻繁的地方，保證夜晚安靜的睡眠環境。這個時候要是再下點小雨，簡直就是最佳的催眠白噪音。

為了營造更加私密的空間，他在車窗上掛了遮陽擋跟隱私簾，從外面看進去，是一片漆黑，基本看不見裏面的環境和人。為了把「折騰指數」降到最低，他給自己定了「輕裝棄置」原則。三年以上的舊衣、一次性內褲、壓縮毛巾，穿完即扔；回程時，後備廂反而比出發時空。其他的物件有小板凳、摺疊盆、花露水、耳塞、眼罩、保温杯、雨傘、塑料袋，八樣小物組成「床車八寶」，總重不到三公斤，卻能把休閒、洗漱、防蚊、遮光、避雨全數覆蓋。

「床車」旅遊的人越來越多，是因為現在的電車提供了最佳助力。現在，越來越多的電車開始推出「床車」功能，後排座位一放倒，便能「豐儉由人」地拼出雙人床。對比油車時代動輒改裝費上萬，電車幾乎零成本「原廠即床車」，這也促使了很多人「帶床出遊」。在奧利奧看來，無論是油車、電車，只要能保持空氣流通和保暖，睡覺都很安全，但是電車更舒適一些。而且現在基本上不用有充電焦慮，他環遊陝西甘肅、青海藏區，都發現有充足的充電樁，沒遇到有充電樁壞了充不上的情況，因為一般不運營的充電樁，可以在地圖上提前了解，防止跑空。

偶爾，他也看見幾位驢友經歷沒電拖車的情況，原因都是太極限用電。

一個是無人區拖車，一個是高速極限電量遇到長距離上坡高海拔。

在電量充足的情況下，一些驢友還購買了露營裝置，將電車對外放電，變成「大充電寶」，同時驅動電磁爐、投影儀、氛圍燈，實現「野外套房」體驗。「窮遊」「流浪」不再和「床車」旅遊劃等號，安全、便宜、享受才是「床車」旅遊被越來越多人接受的本質。

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