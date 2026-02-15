小年夜習俗與禁忌攻略：5件事絕不能做　這樣煮飯會變窮

編按：各地被稱為「小年」的日子不盡相同，北方大部分地區是臘月二十三，南方大部分地區是臘月二十四。台灣、江浙滬一些地區把「除夕前一夜」也稱為小年，南京、海南等部分地區為正月十五，雲南部分地區為正月十六。



農曆新年即將來臨，小年夜在傳統習俗中稱作「二九暝」、「灶王節」，許多遊子會提前返家和親人團聚，同時也是送灶神升天、除舊布新的重要日子。儘管尚未正式過年，但習俗與禁忌仍不馬虎，若不小心觸犯，恐會影響來年的家運與財運。本文整理習俗與禁忌，帶您避免踩雷、招財納福，從小年夜一路旺到年尾。



小年夜起源

歷史最早可追溯到古代先民對火神與灶神的崇拜。相傳灶神是天庭派駐人間的「家宅之神」，負責監督一家人的善惡，並會在臘月二十三或二十四返回天庭向玉皇大帝彙報，來年再回到人間保佑家庭平安。因此，這天被視為送灶神升天的日子，逐漸演變成小年夜的由來。

小年夜習俗

1. 祭拜天公

小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。

2. 準備供品

供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂；發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。

3. 貼春聯

在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。

4. 吃湯圓與餃子

源自北方的習俗，因餃子形似元寶，象徵招財進寶，不少家庭也習慣在小年夜包餃子，寓意「送行餃子迎風面」，為歸鄉的親人接風洗塵；除了冬至，小年夜也有吃湯圓的習俗，特別是花生口味，象徵「好事發生」、「步步高昇」。

小年夜禁忌

1. 不可殺生吃肉

小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯盡量不要吃肉。

2. 拜天公不可拜葷食

小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈休息，才能一整年都如意不犯小人。

3. 不宜吵鬧

小年夜小孩或夫妻吵鬧會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩吵你一整年。

4. 不要搗蒜

家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。

5. 不要穿太黑

小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，盡量不要有不吉利的文字在上面。

