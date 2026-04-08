杭州男連食幾次燒烤食滯求診　抽出｢牛奶血｣揭三酸甘油酯超標10倍

近日，杭州王先生因連續多日進食燒烤配冰啤酒後感到嚴重腹脹而就診。經抽血化驗，其血液中的甘油三酯（又稱三酸甘油酯，Triglycerides）竟超標10倍，更抽出「牛奶血」。

醫生提醒，王先生並非普通的消化不良，而是極其危險的高血脂症。大量脂肪顆粒若堵塞胰腺血管，將誘發死亡率極高的急性重症胰腺炎。此外，長期高血脂更是心梗、腦梗及脂肪肝的「隱形推手」。



《錢江晚報》、《潮新聞》報道，王先生平時應酬較多，求診前已連續吃了好多頓燒烤，還配飲冰凍啤酒。起初他以為只是消化不良，自行服用健胃消食的藥，但症狀不僅沒有緩解，反而開始隱隱作痛。

憑借多年臨床經驗，杭州西湖區文新街道社區衛生服務中心全科副主任醫師胡鳴宇判斷王先生並非普通的食滯（吃撐了），當即安排抽血化驗。

王先生的血液樣本靜置後明顯分層，上層浮了厚厚一層渾濁的乳白色液體。化驗結果顯示，甘油三酯高達19.5mmol/L，而正常值應低於1.7mmol/L，超標10倍有餘。

胡鳴宇指出，高血脂症正是導致王先生持續腹脹的元兇，出現「乳糜血」是因為短時間內攝入大量高脂肪食物，脂肪經小腸吸收進入血液後，未能被及時代謝利用，便以脂肪顆粒的形式大量堆積，令原本鮮紅的血液呈現出乳白色的混濁外觀。

王先生的血液樣本靜置後明顯分層，上層浮著厚厚一層渾濁的乳白色液體。（錢江晚報）

他表示，大量脂肪顆粒可能堵塞胰腺毛細血管，造成胰腺缺血、壞死，進而引發全身性炎癥反應。大部分患者早期僅表現為腹脹、上腹隱痛，容易誤當作普通胃病處理，一旦病情急劇惡化，重症胰腺炎的死亡率極高。

血脂長期偏高，脂質會逐漸在血管壁沉積，形成動脈粥樣硬化斑塊。一旦斑塊破裂，堵塞在心臟血管還會導致心肌梗死，堵塞在腦部血管則引發腦梗死。此外，血液中多餘的脂肪還會被轉運至肝臟儲存，形成脂肪肝，若不加以控制，長期可發展為肝硬化。

正常血與「牛奶血」的對比。（中國青年報）

高血脂與日常飲食和生活方式密切相關。胡鳴宇稱，要預防高血脂，首先要合理膳食。避免暴飲暴食，嚴格戒酒。減少肥肉、動物內臟、油炸食品、燒烤以及含糖飲料的攝入。飲食以清淡為主，多選用綠葉蔬菜、粗糧等富含膳食纖維的食材，肉類優先選擇去皮的禽肉和深海魚類。

其次要規律運動。每周堅持3至5次、每次30分鐘以上的中等強度有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，有助於機體有效代謝血液中的甘油三酯，維持血脂穩定。