打風最新消息｜天文台：會考慮下午2時至5時取消所有風球

【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台周三（25日）下午2時20分發出一號戒備信號，在今早（26日）7時45分，天文台指預料該熱帶低氣壓會在中午前後登陸雷州半島，隨後移入廣西內陸地區及逐漸遠離本港，對香港的威脅會在下午逐步解除，天文台會考慮在下午二至五時取消所有熱帶氣旋警告信號。但該熱帶低氣壓的雨帶仍會在今日為本港帶來狂風，海面亦有湧浪。



熱帶低氣壓6月25日晚上10時集結在香港之西南偏南約430公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片)

▼6月26日風暴消息▼

【07：45】天文台指過去數小時，與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨影響廣東沿岸，本港部分地區錄得約20毫米雨量，而離岸及高地間中吹強風。預料該熱帶低氣壓會在中午前後登陸雷州半島，隨後移入廣西內陸地區及逐漸遠離本港，對香港的威脅會在下午逐步解除，天文台會考慮在下午二至五時取消所有熱帶氣旋警告信號。但該熱帶低氣壓的雨帶仍會在今日為本港帶來狂風，海面亦有湧浪。市民請保持警惕，遠離岸邊並停止所有水上活動。

【04：45】一號戒備信號現正生效。天文台指，過去數小時，該熱帶低氣壓橫過海南島以東海域，與其相關的狂風驟雨影響廣東沿岸，而本港高地間中吹強風。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今早（26日/周四）於本港西南約400公里左右掠過，隨後登陸雷州半島。除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今早維持。預料本港今日有幾陣狂風驟雨及雷暴，海面亦有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【01:00】位於南海中北部的低壓區周三（25日）中午增強為熱帶低氣壓，天文台在下午2時20分發出一號風球。政府飛行服務隊周三曾派出定翼機，在熱帶氣旋中心附近投放下投式探空儀，於下午在熱帶低氣壓中心附近錄得強風，即風速每小時41至62公里，為3號風球風力，相片顯示中心不見組織完整的風眼。

政府飛行服務員6月25日拍攝熱帶低氣壓風暴中心，可見未有「風眼」。(天文台Facebook圖片）

▼6月25日風暴消息▼

【23：00】澳門地球物理氣象局表示，一號風球仍然生效，預料將在清晨前維持。該局指由於熱帶低氣壓强度較弱，環流較細小，因此發出3號風球機率較低。然而，受其外圍雨帶影響，週四天氣間中有驟雨及雷暴，早上雨勢較為頻密，跨海大橋風力間中達6級及有陣風。

【22：55】天文台：過去數小時，與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨影響廣東沿岸，而本港高地間中吹強風。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在星期四（26日）早上於本港西南約400公里左右掠過，隨後登陸雷州半島。除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會在星期四早上維持。

天文台預料本港星期四間中有狂風驟雨及雷暴，海面亦有湧浪，呼籲市民遠離岸邊並停止所有水上活動。

6月25日在南海中部的低壓區正在逐漸增強，開始出現中心位置，天文台指一個熱帶氣旋似乎在形成中。（Tropical Tidbits圖片)

天文台網頁的衞星圖顯示，6月25日上午11:50可見，南海中部有強對流天氣，一個熱帶氣旋似乎在形成中。（天文台圖片)

熱帶低氣壓6月25日下午5時集結在香港之西南偏南約460公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片)

【16：45】香港天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在明早於本港西南約400公里左右掠過，隨後登陸雷州半島。除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今晚及明早維持。預料與該熱帶低氣壓相關的狂風驟雨會在今晚會逐漸靠近廣東沿岸，本港明日驟雨增多及有雷暴。

【14：45】澳門氣象局指澳門將於下午4時30分發出一號風球。

【14：23】天文台指按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今明兩日與香港保持約400公里或以上距離。除非該熱帶低氣壓採取較為接近珠江口的路徑或顯著增強，否則本港普遍地區吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今日維持。預料與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今晚開始影響廣東沿岸，本港明日有狂風驟雨及雷暴，海面亦有湧浪。市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【14：20】一號風球生效。天文台表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港，籲市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【12：30】天文台指，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（6月25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台會在今日下午2時20分發出一號戒備信號。

天文台指位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並預料會在今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。（天文台網頁）

【11：00】澳門地球物理氣象局表示，受其環流影響，澳門今日稍後至明日天氣漸轉多雲，風勢略為增大，間中有驟雨及雷暴，正密切監測其發展，提醒請市民留意最新天氣提示及警告，適時調整出行安排。

【09：45】天文台發出特別天氣提示，指出位於南海中北部的一個低壓區正在逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並預料會在今明兩日向西北方向移動，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」6月25日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」6月25日上午顯示預測結果▼

