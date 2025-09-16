打風．雙旋｜天文台：低壓區遇東北季候風變化大　熱帶氣旋入南海

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑】天文台今日（16日）再度出現「雙旋來襲」預測，預料現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，並在本周後期至周末期間移向廣東沿岸，該區驟雨增多，而受東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定性。天文台預測周五（19日）驟雨逐漸增多，周六及周日（20及21日）離岸及高地風力間中達6級。



另外天文台預測一個熱帶氣旋會在本周後期於菲律賓以東之西北太平洋形成並逐漸增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。傳統電腦及AI人工智能預測系統分歧歧，有的料在本港以南颱風級「強勢」橫過，有的則料在本港以東登陸。



內地中央氣象台今日預報，在未來10天，南海及西北太平洋將有兩至三個熱帶氣旋生成。預測一個熱帶低氣壓將於19至21日影響南海北部海域和華南沿海，另有一個颱風將可能於23日後向靠近東南部沿海。



9月14日上午9時的衛星圖像顯示，在副熱帶高壓脊南側，有三個低壓系統發展。（天文台圖片）

9月16日的衞星圖像顯示，在菲律賓呂宋一帶，有強對流天氣，低壓區會逐漸發展。（天文台圖片）

9月16日2時的天氣圖顯示，在菲律賓呂宋有低壓區會逐漸發展。而受東北季候風影響，其路徑及強度存在不確定性。（天文台圖片）

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



明日的天氣：有陽光及酷熱 下午局部地區有雷暴

天文台指出，高空擾動會在明日（17日）為廣東帶來幾陣驟雨，預測吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高33度，下午局部地區有雷暴。

到周四（18日）吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間仍然酷熱，最高33度，稍後局部地區有雷暴。

天文台9月16日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日將受到兩個低壓系統影響，加上東北季候風南下，令變化甚大。（天文台圖片）

周五開始吹北至西北風 周日後轉吹東風 離岸及高地風力間中6級

隨着低壓區及東北季候風南下共同影響，天文台預測周五（19日）吹北至西北風3至4級，離岸及高地間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，日間短暫時間有陽光，最高32度。

天文台預測周六（20日）仍吹北至西北風4至5級，不過離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後驟雨較多。到周日（21日）吹北風4至5級，後轉東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大。

▼9月8日早上8號風球下杏花邨驚濤拍岸▼



下周一風力稍緩和 周二起受熱帶氣旋影響風力逐漸增強

天文台預測到下周一（22日）風力稍緩和，吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間酷熱，市區氣溫重上33度。

不過隨着預測的熱帶氣旋由菲律賓以東逐漸移入南海及近華南沿岸，下周二（23日）本港又再起風，預測下周二吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。到下周三（24日)吹東至東北風5級，間中6級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。到下周四（25日)吹東至東南風4至5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

▼AI人工智能預報模式「風烏」9月16日早上預測▼



▼AI人工智能預報模式「伏羲」9月16日早上預測▼



▼AI人工智能預報模式「盤古」9月16日早上預測▼

