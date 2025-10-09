打風？中央氣象台料或有熱帶氣旋生成　AI料入海南或移向台灣以東

【打風／天文台／HKO／天氣預報】天文台今日（9日)指一道廣闊低壓槽會影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴，而一股清勁偏東氣流會在下周中期影響華南沿岸。暫未見天文台預測會有第13個熱帶氣旋影響香港。



不過內地中央氣象台今日在中期預測預報指出，南海和西太平洋還可能有一個帶氣低氣壓或颱風生成。AI人工智能預報系統「風烏」今日預測一個熱帶氣旋下周後期會在菲律賓以東海域生成，其後移入南海中北部，19日在本港以南約650公里掠過，另一人工智能預報系統「AIFS」同樣料會有熱帶氣旋生成，但會被南下的東北季候風擋在台灣以東海域。



明天的天氣：大致天晴 氣溫最高32度 周末有驟雨

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測明日（10日)吹東風3至4級，離岸間中5級，大致天晴。

周末天色稍為轉差，預測吹東風3至4級，周六（11日）氣溫最高32度，部分時間有陽光，局部地區有驟雨；周日（12日 )氣溫最高31度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台10月9日下午4時半更新九天天氣預報，預測下周初有雨及雷暴，其後天色好轉。（天文台圖片）

廣闊低壓槽下周初靠近華南沿岸 料下周二間中有驟雨及雷暴

天文台預測隨着廣闊低壓槽在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。天文台預測下周一（13日）大致多雲，有幾陣驟雨，下周二（14日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，下周三（15日）大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫稍為下，最高介乎29至30度。

天文台指一股清勁偏東氣流會在下周中期影響華南沿岸，而隨着高空反氣旋再度增強，測下周中後期華南地區天色好轉，料下周四（16日)起部分時間有陽光，但也會有一兩陣驟雨。

娜基莉料升級颱風 11日日本以南海域向東移動

熱帶風暴娜基莉（NAKRI）晚上11時集結在沖繩島之東南偏東約650公里，預料向西北移動，移向琉球群島一帶。按天文台預測移動路徑圖，娜基莉11日晚將增強為強烈熱帶風暴，12日晚升級颱風，在日本以南約500公里外海域向東移動，不會登陸日本本土。

熱帶風暴娜基莉10月9日晚上11時，集結在沖繩島之東南偏東約650公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。(天文台片)

至於香港，今年已經過12度風臨後，會否出現第13度？暫未見天文台預報再有熱帶氣旋將會再臨，不過內地中央氣象台今日在中期預測預報指出，南海和西太平洋還可能有一個帶氣低氣壓或颱風生成。

AI預報系統「風烏」預測有熱帶氣旋移入南海中北部

在天文台地球天氣網頁截圖，AI人工智能預報系統「風烏」預測一個熱帶氣旋會在下周在菲律賓以東海域生成，其後移入南海中北部，19日在本港以南約650公里掠過，其後移至海南島以西海域。

AI人工智能預報系統「風烏」10月9日預測一個熱帶氣旋會將在菲律賓以東海域生成，其後移入南海中北部，19日在本港以南約650公里掠過，圖為預測10月16日下午14:00情況。（天文台地球天氣網頁截圖）

AI預報系統「AIFS」料熱帶氣旋被東北季候風「推走」

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的人工智能預報系統「AIFS」也預測會有一個熱帶氣旋生成，但料會被南下的東北季候風，擋在台灣以東海域，最後轉向東北移至日本以南海域，跟人工智能預報系統「風烏」預測有很大分歧。

不過有關預報由電腦直接輸出，未經科學主任人手調整。