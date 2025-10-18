風神打風｜天文台擬下周一發3號風球　周二最近　轉8號視乎3因素

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】位於菲律賓以東的熱帶低氣壓今日（18日）增強為熱帶風暴，並命名為「風神」（Fengshen，中國提供名稱）。 天文台今早表示，風神會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內，同時預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。



由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。 隨著風神在下星期一（20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球，取代強烈季候風信號，而不會發出一號風球。



天文台表示，風神會在下星期二（21日）最接近本港，天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神下星期二早上在本港以南350公里掠過，屆時為強烈熱帶風暴級，受到東北季候風影響，屆時會逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但轉向的地點存在變數。天文台今再上調風力預測，料下周二吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級，多雲有雨，天氣稍涼，海有大浪及湧浪。



熱帶風暴風神10月18日早上08時集結在香港之東南約1,660公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

在上午10時，熱帶風暴風神集結在菲律賓馬尼拉之東南偏東約540公里/香港之東南約 1,615公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預料向西移動，時速約22公里，靠近菲律賓呂宋一帶並逐漸增強。

預測下周二早上本港以南350公里掠過 中心附近風速達時速110公里

熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神將向西北移動，明日（19日）橫過呂宋島進入南海，明日傍晚進入本港800公里範圍內。下周一（20日）早上逼近本港東南約500公里，屆時屬強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時105公里。

天文台預測風神下周初遇上強烈東北季候風，風力將先稍增強，並減慢移動，下周二（21日）早上移至本港以南350公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。後90度轉向西南移動，下周三（22日）早上仍維持強烈熱帶風暴級，集結在本港西南偏南400公里，要到周四（23日）才移至西南700公里及減弱為熱帶風暴。

天文台10月18日上午更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台10月18日上午更新九天天氣預報，預測10月21日平地吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級。（天文台圖片）

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。中央氣象台的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(中央氣象台圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。澳門氣象局的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在澳門以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達颱風級。(澳門氣象局圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。台灣中央氣象署的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(台灣中央氣象署圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。日本氣象廳的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(日本氣象廳圖片)

位於菲律賓以東的熱帶氣旋「風神」10月18日逐漸移近菲律賓呂宋東部。韓國氣象廳的預測移動路徑圖顯示，預料「風神」19日傍晚進入南海中北部，後靠近華南，約在港以南400公里掠過，再移向海南島以南方向，最高達強烈熱帶風暴級。(韓國氣象廳圖片)