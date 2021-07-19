查帕卡風球｜天文台發黃色暴雨警告　澳門料掛8號機會較低至中等

一號風球現正生效，今日（19日）本港橫風橫雨，天文台在下午12時30分發出黃色暴雨警告信號。



熱帶低氣壓今早增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」。天文台指按照現時預測，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。天文台會視乎本地的風力變化，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。

根據天文台路徑資訊，查帕卡其後將轉向如「C」字，並於周三（21日）登陸陽江市一帶，惟周五（23日）橫過海南島後將再次「下海」。而根據澳門氣象局預測，8號風球可能發佈時段為明日（20日）凌晨至早上，可能性為較低至中等。



天文台在今日下午12時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。是繼凌晨3時50分發出黃雨後，今日第二次發出有關警告。

另外，天文台指，查帕卡在今日正午12時集結在香港之西南約190公里，即在北緯20.9度，東經113.1度附近，中心附近最高持續風速為每小時65公里。天文台預料查帕卡初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。而與查帕卡相關的雨帶，會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

根據天文台路徑圖預測，查帕卡明日將登陸陽江市一帶，並逐漸減弱為熱帶低氣壓。惟料其後藤原效應（雙颱風效應）影響，將於周五（23日）時大轉變，並在橫過海南島後將再次下海。

（天文台網頁截圖）

澳門氣象局：下午改掛3號風球可能性為較高

根據澳門氣象局預計，3號風球在下午2時至5時發出的可能性為較高，而8號風球在明日凌晨至早上發出的可能性則為較低至中等。

內地中央氣象台則料，查帕卡的中心將迴旋或緩慢移動，強度逐漸加強，並於明日夜間到周三（21日）凌晨在廣東深圳到茂名一帶沿海登陸；亦有可能在廣東中西部近海海面徘徊，其後向東北方向移動。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼

