iPhone 11 UWB晶片造成定位無法關閉　iOS 13更新驚見停用選項？

【iPhone 11位置私隱問題將在iOS 13更新獲解決】去年12月,有外媒記者披露iPhone 11的定位服務功能無法完全關閉的問題。Apple回應指此情況跟iPhone 11使用的新型超寬頻(Ultra-wideband,簡稱UWB)晶片有關。Apple表示新手機的超寬頻技術主要應用於裝置之間的離線檔案共享(通過AirDrops進行),由於此技術並非全球各地都許可,因此iPhone 11需要自動開啟定位服務來確約用家所在的地理位置是否在禁用範圍內。

iPhone 11的定位服務功能無法完全關閉。言猶在耳,我們不妨簡單回顧去年12月時問題的發現經過同表徵:

問題發現者Brian Kreb強調Apple流動裝置中的定位服務私隱政策已暗示用家可以完全停止收集定位數據。因為私隱權政策條文指明用家「可以隨時停用定位服務」 、「可以通過點選「系統服務」(System Services)來關閉每個基於定位的系統服務。」

Brian Krebs聯絡Apple工程師查詢。此員工非正式回應指定位服務的「箭嘴」icon出現是預期之內的,看不到任何實際的安全隱憂:因為有某些系統服務正在使用定位功能,它們無法在「設定」中關閉停用。但工程師沒有表明何種系統服務如此隱密。換言之iPhone 11用家不能完全脫離Apple的位置追蹤系統。iPhone 11發布會上強調的私隱保障和私隱政策承諾言過其實。

iPhone 11主要定位服務正常開啟下的狀態。用家裝置可以在地圖上追蹤位置

Apple或有見模糊的非正式回應引起更多問題和疑慮,終於回應稱新iPhone中的UWB(超寬頻)晶片並未獲得全球廣泛認可,因此iPhone 11需要使用定位服務來檢查UWB能否在某些地區使用。發言人強調超寬頻規格符合的管理和其位置數據使用,完全在裝置上完成,Apple不收集用戶位置數據。

不論如何,Apple方面承諾引入定位服務的專門功能,以便用家完全關閉定位服務功能。這方面的措拖似乎在新近發布的iOS 13.3.1 Beta的第2版見到。科技Youtuber Brandon Butch在Twitter發帖展示了他在Beta中發現的功能切換選項

關閉時「網絡與無線」(Networking & Wireless)時,會出現提示「關閉『網絡和無線』的位置可能會影響藍牙、Wi-Fi和超寬頻性能。」(Turning off location for Networking & Wireless may affect Bluetooth, Wi-Fi, and Ultra Wideband performance.)

由於上述選項只在Beta版試行,一般用家相信要等下次更新。不論如何,iPhone基本上一定會默認開啟GPS自動定位系統,很多時都會記錄用家經常出沒的位置。因此清除「Location History」是對保障私隱非常重要的一環。即睇iPhone iOS 13關閉重要位置教學!