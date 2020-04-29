WhatsApp正式支援8人群組語音及視像通話！啟動視像會議簡單教學

新型冠狀肺炎（COVID-19）瘟疫影響下，不少國家地區建議在家工作，保持社交距離，學校更長期停課，人類見面交流機會減少。今日（29日）起，WhatsApp將群組語音和視像通話上限人數由4人增至8人，更方便用家遙距網上聚舊或開會。

WhatsApp官方數據顯示，用戶平均每天在WhatsApp 花150億分鐘進行通話，遠高於瘟疫前的使用量。WhatsApp通話跟文字訊息同樣也進行端對端（End-to-End Encryption）加密，意味着即使資料被人中途截取，對話內容都難以被第三者破解，保安程度更高。

WhatsApp亦表示，其建立群組通話的方式使更多的用戶能夠使用，包括使用較低階電子產品及網速較慢的用戶。

早前WhatsＡpp官方公布的8人會議介面，與從前分別不大。

繼早前推出4人群組視像通話功能後，WhatsApp今日（29日）將群組視像通話上限提升至8人。iOS及Android手機用家（包括進行通話的各方）都必須把WhatsApp更新至2.20.50版，方可啟用上限為8人的視像通話（點擊放大圖片細睇詳情）：

iOS及Android手機用家都必須把WhatsApp更新至2.20.50版，方可啟用上限為8人的視像通話。（iPhone XR擷圖）

即睇一般視像通話簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 4 + 3 + 2

WhatsApp群組中撥打群組視像通話方法：

1. 前往有意進行視像通話的群組。

2. 如群組對話有5名以上成員，點擊群組通話

3. 如群組對話有4名以下成員，點擊視像通話，視像通話將立刻開始。

4.5名以上成員群組，啟動一個群組通話後，搜尋或選擇想要新增入通話的聯絡人（注意通話總人數上限：8人）。

5. 新增聯絡人後，點擊視像通話 。

資料來源：WhatsApp