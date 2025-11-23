免費易用圖表製作工具　模板超多對應中文　1功能隱私大提高

Make Graph是一款很實用的免費圖表製作工具，可以在瀏覽器建立美麗的圖表，以視覺化方式呈現數據，或將資料直接轉換為令人驚嘆的圖表。這項服務無需下載任何應用程式，也不用註冊或登入帳號就能使用，更重要的是在過程中資料只保留在瀏覽器，服務不會存取或是儲存資料，提供更好的隱私與安全性。



支援多種專業圖表類型

這項服務支援超過八種專業的圖表類型，包括：

長條圖（Bar Charts）

折線圖（Line Charts）

圓餅圖（Pie Charts）

散布圖（Scatter Plots）

雷達圖（Radar Charts）

漏斗圖（Funnel Charts）

盒鬚圖（Box Plots）

熱圖（Heat Maps）

文字雲（Word Clouds）

地圖（Maps）



簡單易用的圖表模板與配色調整

Make Graph提供一些預設的圖表模板（Templates），可將看到的圖表快速帶入編輯器，透過簡單修改數值就能夠生成圖表，使用上非常簡單，不需要太多摸索時間。本身也支援調整圖表主題配色，讓生成的圖表和品牌或展示風格更有一致性。

提升易讀性的視覺紋理效果

亦可啟用「Aria Decal」模式為圖表元素加入視覺紋理效果，以提供更好的易讀性，即使是色覺差異的使用者在查看圖表時也能正確閱讀。

更重要的是它可以正確顯示中文，生成圖片不會無法顯示或產生亂碼等問題。

在Make Graph製作的圖表最終可匯出、保存為PNG和SVG格式，選擇性轉換為透明背景，也能依照需求讓圖片的尺寸變大，整體來說是個非常實用、安全且有助於提高生產力的免費工具。

網站資訊

網站名稱：Make Graph

網站鏈結：https://makegraph.app/



使用教學

1. 開始使用與模板探索

開啟MakeGraph網站後可以從首頁看到特色及功能介紹，如果想看看這項服務可以做出哪些圖表，建議直接前往圖表模板頁面，這裡收錄不少使用Make Graph製作出來的專業圖表，也能直接帶入修改。

從首頁點選「Start Creating」就會開啟圖表編輯功能，沒有中文介面，不過操作上並不會太困難，而且前面介紹有提到所有資料都只會在使用者瀏覽器上，不會被服務端保存或取得。

從編輯器左下角可以匯入數據資料，支援CSV、Excel（.xlsx/.xls）格式。

2. 靈活的數據輸入與範例資料

無論是否匯入資料，都可從編輯器左上角來調整數據，即使輸入中文也能正確顯示。

此外，Make Graph也提供各種「範例」可快速匯入資料，例如：單一系列、多系列、時間序列、大型資料集、百分比資料、地理資料、世界人口、按國家計算的GDP等，手邊沒有數據資料但又想測試一下可以善用這項功能。

3. 調整圖表配色與主題

編輯器右側主要是一些和圖表相關的編輯選項，例如調整佈景主題配色，Make Graph預設有多種圖表配色，也提供深色模式，使用於暗色投影片就會更適合。

4. 快速切換圖表類型

使用「Chart Type」選項快速切換不同的圖表類型，很棒的是在切換後無需重新匯入資料，所有數據依然都會保存在使用者的瀏覽器上，這個工具支援的圖表包括：長條圖、折線圖、圓餅圖、散布圖、雷達圖、漏斗圖、盒鬚圖、熱圖、文字雲、地圖。

啟用視覺紋理效果（選用）

啟用「Aria Decal」模式後會對圖表上的元素加入視覺紋理效果，在區分不同資料時更清楚，對於色覺差異的使用者來說也有幫助，直接切換開啟關閉就能對照前後差異。

5. 自訂圖表細節

Make Graph也提供使用者自訂圖表的各項細節，例如呈現的方向、寬度、間距、圓角等。

就連圖表元件的填充顏色都可以自訂，預設是以「主題」配色為主（也就是上面選擇的Theme顏色），若有需要也可調整成透明或自訂色碼。

6. 匯出與保存圖表

最後從右上角點選「Export」即可將圖表匯出、保存，支援PNG和SVG兩種格式，也能將背景設定為透明色或是調整圖片大小。

下圖就是使用Make Graph製作的圖表範例，中文部分也能正常顯示，如果想看更多圖表，建議可以直接前往網站的模板頁面，收錄大約20種不同類型的顯示效果，幫助使用者快速上手喔！

我的心得

對於需要快速製作簡易圖表的使用者來說，Make Graph是一個不可多得的免費工具，無需額外安裝軟體，直接在瀏覽器就能使用，更重要的是相關資料不會離開電腦，也不會被保存，提供更安全、隱私的使用環境。

製作後的圖表也相當有專業感，可自訂功能很多，亦可正確顯示中文，無論是要製作成一般圖片或生成SVG向量圖都很好用，內建許多範例圖表可供參考，帶入模板後修改後即可完成。

