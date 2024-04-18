上廁所去到一半驚見門外有雙手　一開門當場笑噴：喵星人來襲襲

養貓以後，貓咪巴不得每時每刻都陪着你，包括上廁所的時候......



小紅書鏟屎官@Red上廁所上到一半，門上驚現一雙手。黑黑的手掌，模糊中仍能看清每個手指。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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微微一動，還能看清對方的鼻子。

遇到這種情景，就問你怕不怕？其實不怕不怕啦，打開門你會發現，門外的這位太可愛啦！

正在上廁所的鏟屎官大叫一聲「不好」，門外毛茸茸的小可愛準備闖進來了。

擠擠擠，不光擠進來一隻手，小臉也擠進來一邊了。

貓：不要怕，我馬山就擠進來陪你！

而對於那些擠不進來的貓咪，沒辦法，只能在門外張望。

鏟屎官在裏邊上廁所或是洗澡也一點不無聊，還可以欣賞貓咪可愛的爪爪。

這個門，你説到底開不開？純黑毛jiojio，好想知道是隻什麼樣的貓咪。透過玻璃門，能看出貓咪的身材很不錯喲。

隔着門，還可以和貓咪互動。貓咪在門外很着急，有的貓甚至會拍門、喊叫，為了讓大家都輕鬆一點，鏟屎官選擇開着門上廁所。

一開始，門外只有一隻黑貓守護鏟屎官。很快，貓貓隊伍不斷壯大，門外有四隻貓咪一起守護了。

第五隻貓貓露了個小腦袋：「嘿，我來啦！」

這麼多貓咪一起陪着鏟屎官，哈哈哈畫面很壯觀，鏟屎官很幸福！是誰上廁所還沒有貓貓陪？哦，不是我，我已經有四隻貓了！

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