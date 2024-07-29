退役實驗犬不知什麼是玩具　呆在原地沒反應　一動作讓網民心很痛

散步、玩玩具是許多毛孩再日常不過的小事，但對少數獲救的實驗犬來說卻是種奢求。美國一名網友認養了一隻退役的比高（米格魯）實驗犬「巴克利」（Barkley），在實驗室裡5年的歲月讓牠牙齒全沒了，也不知道零食、玩具是什麼樣子。直到某天牠終於在新家鼓起勇氣叼著玩具露出開心的模樣，得來不易的幸福讓網友們看了感動不捨。



比高犬「巴克利」（Barkley），終於有自己的家。（Yvonne Horan）

根據《The Dodo》報導，飼主「伊馮·霍蘭」（Yvonne Horan）從美國唯一一家救援研究動物的機構「善良牧場動物保護區」（Kindness Ranch Animal Sanctuary）認領了巴克利。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時巴克利已在實驗室待了足足5年，幾乎所有牙齒全被拔光，不懂得吃零食的滋味，當然也不曉得該如何和霍蘭家中的兩隻狗狗互動。

霍蘭表示收養巴克利花了幾個月的時間，牠才漸漸習慣被抱抱的感受。而巴克利總是待在一旁看著另外兩隻汪星人玩玩具，似乎正在從零開始學習該怎麼「玩」，落寞的模樣讓霍蘭十分心疼。

點擊圖片看「巴克利」（Barkley）在新家的新生活：

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直到有天巴克利有了行動，慢慢地開始嗅聞玩具，接著叼起其中一個玩偶開始在後院裡跑來跑去，搖著尾巴模樣出現前所未有的開心模樣。許多網友替巴克利感到開心，退役後相當幸運能遇到好主人，不過霍蘭則暖心表示：

我們才是真正幸運的人。

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