美少女雙馬尾汪最愛奔跑跳躍 主人狂曬出牠的醜照：形象都沒啦！
撰文：狗與愛的世界
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很好奇，你會拍下你家狗子的醜照嗎？
網友@inekaratukutta 家養了隻非常可愛的小狗，名叫「小麥」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
活潑好動的小麥，卻被主人曬出大量醜照！
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小傢伙特別喜歡吐舌和跳躍，所以每當主人為牠拍照時，總會拍下牠崩壞不堪的模樣。
但照片裏的小麥動態感十足，顯得特別活潑。
不過，有一說一，在小麥的眼裏，可能看到這些照片並不會很開心。
畢竟，牠的耳朵旁可是擁有一對雙馬尾的，這個正值青春年華的美少女，竟然被拍成這樣，形象都沒有啦哈哈哈！
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