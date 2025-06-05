美少女雙馬尾汪最愛奔跑跳躍　主人狂曬出牠的醜照：形象都沒啦！

很好奇，你會拍下你家狗子的醜照嗎？



網友@inekaratukutta 家養了隻非常可愛的小狗，名叫「小麥」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（X@inekaratukutta）

活潑好動的小麥，卻被主人曬出大量醜照！

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小傢伙特別喜歡吐舌和跳躍，所以每當主人為牠拍照時，總會拍下牠崩壞不堪的模樣。

但照片裏的小麥動態感十足，顯得特別活潑。

水上狂奔（狗與愛的世界提供）

不過，有一說一，在小麥的眼裏，可能看到這些照片並不會很開心。

畢竟，牠的耳朵旁可是擁有一對雙馬尾的，這個正值青春年華的美少女，竟然被拍成這樣，形象都沒有啦哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】