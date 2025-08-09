小豆柴為何受歡迎？體型、個性與普通柴犬都有差異　愛乾淨超討喜

很多家長（狗主）應該有的都沒聽說過小豆柴犬這樣一個品種，那顯而易見，小豆柴犬的外表是柴犬的樣子，但是是個比柴犬體積要小很多的品種，因為體積比較小，也深受很多家長們的喜愛。



那小豆柴犬和普通柴犬有什麼不一樣呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 體型：柴犬的縮小版，面部微圓肌肉更發達

小豆柴犬與傳統柴犬比較，體型只有標準柴犬的一半大小。像是柴犬的縮小版，小豆柴犬正面臉部與柴犬相比微微圓，與柴犬精悍的臉部相比，面部特質緊湊立體。豆柴犬的後肢結構更強健肌肉更發達。

小豆柴犬與傳統柴犬比較，體型只有標準柴犬的一半大小。（azukishiba_no_sato@CAMPFIRE）

2. 個性：好養但愛啃咬，要注意發泄精力

小豆柴犬跟柴犬一樣，還是比較好養的，不過小豆柴犬本身的價格較高，並且小豆柴犬雖然看上去比較文靜，但實際上牠也像哈士奇一樣，喜歡啃咬東西，如果主人經常把柴犬關在家裏的話，牠們的精力過於旺盛，沒地方發泄，所以就會通過啃咬東西來釋放精力。

不過這個毛病是可以避免的，主人每天需要帶牠們到室外運動兩個小時，並且平時多給牠們提高一些大骨頭，或狗零食、狗玩具來緩解牠們亂咬東西的習慣。其他方面比如狗狗飲食和衛生清潔比較好弄的，飲食上跟普通狗狗一樣，需要餵食專用的狗糧，平時多補充一點維他命和鈣片。

+ 3

3. 特質：愛乾淨家長更省心

最後在小豆柴犬的衛生上家長則省心很多，小豆柴犬是比較愛乾淨的狗狗，自身不會過於頑皮把自己弄的太髒。

大家有沒有對小豆柴犬心動呢？

延伸閲讀：柴犬頑皮不聽話怎麼矯正？3大招數訓練 變乖巧懂事要恩威並施（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】