貓咪咕嚕與DNA有關！研究：雄激素受體基因決定頻率　公貓更愛叫

許多人都被貓咪溫柔的「呼嚕」聲療癒，但這背後竟隱藏著特定的基因祕密。日本京都大學野生動物研究中心近日研究發現，貓的「雄激素受體基因（AR）」變異型態，會影響貓咪的呼嚕頻率與社交行為。



此研究分析了280隻混種家貓的DNA與行為特質，研究團隊發現，擁有較短型態AR基因的貓咪，呼嚕的頻率明顯較高。尤其是公貓，除了愛呼嚕外，還更頻繁地向人類發出叫聲。相反地，母貓若擁有短型態基因，則表現出更強的對陌生人的攻擊性。

呼嚕聲是貓科動物特有的溝通方式之一，原本是幼貓向母親傳達健康訊息的工具，後來逐漸演變成貓咪之間互動及與人交流的重要管道。然而，至今人們對呼嚕的具體功能仍不完全了解。

圖片顯示貓咪呼嚕聲（purring）行為的基因分析結果：

(a) 雄性貓咪中，擁有短型雄激素受體基因（S/-）的貓咪呼嚕聲得分明顯高於擁有長型基因（L/-）的貓咪，顯示短型基因與較頻繁的呼嚕行為有顯著關聯。

(b) 雌性貓咪方面，具有短型基因（S/S）的呼嚕聲得分亦明顯高於長型基因（L/L）的貓咪。

圖中星號（*）表示統計上有顯著差異（p < 0.05），誤差線代表標準誤差。

進一步比較其他11種貓科動物基因後發現，家貓近親豹貓與漁貓都只具有短型態AR基因，而現代家貓出現的長型態，可能是人類馴化與選育過程中產生的新變異。研究人員指出，純種貓因長期由人類照顧，常見的長型基因變體較多；混種貓則以短型居多，可能更善於透過叫聲與人溝通，例如研究中許多混種貓來自流浪或救援收容，這些貓咪往往更愛叫，藉以吸引人類注意。

這項研究首次證實，特定基因變異直接影響貓咪的社交聲音表現，不僅有助於未來根據基因預測貓咪行為，也能改善貓咪的照護品質，增進人貓間的互動與幸福感。該成果已發表於《公共科學圖書館綜合期刊》（PLoS ONE）。

