養貓別再犯這些錯！餵牛奶、吃全素竟暗藏致命危機？ 拆解6大誤區

誤區一：貓最愛吃魚

魚能給貓提供良好的蛋白質和其他的營養素，但是過量的魚對貓的健康卻有危害。比如貓長期食用含過量鮪魚的飲食，可能會造成黃色脂肪症，該病的病因是食物中維他命E的含量不足，會產生一種疼痛性的發炎反應。

咬著魚的小貓（ATW22@Unsplash）

誤區二：貓需要牛奶

許多貓都有乳糖不耐症，牠們沒有乳糖酵素，所以無法消化牛奶中的乳糖，因而在喝了牛奶後數小時會排軟便或下痢。

誤區三：貓可以只吃素

雖然貓兒偶爾會咬家中的植物，但那並不表示植物是牠們唯一的食物。營養學家表示，貓本身無法合成健康所需的牛磺酸以及二十碳四烯酸，而這兩種營養素只有動物的肉類及脂肪才能供應，所以貓無法以素食維生。

誤區四：犬貓可以吃同樣的食物

犬所需要的營養素和貓所需要的營養素並不相同，貓必須由飲食中取得較高量的蛋白質、B族維他命、先成型的維他命A、牛磺酸以及二十碳四烯酸等。若貓食中缺乏足量的上述營養素，則貓的健康會大受影響。

貓狗所需要的營養素並不相同，因此不應給予同樣的食物來餵食。（Anastacia Dvi@Unsplash）

誤區五：低灰分或低鎂飲食能防止貓下泌尿道疾病

下泌尿道疾病是貓較常見的疾病，許多貓都認為低灰分貓糧或低鎂貓糧能防止貓下泌尿道疾病。其實，貓下泌尿道疾病無法靠低灰分貓糧杜絕，最重要的是要食用含鎂量較低且能使尿液呈現酸性的貓糧才能預防磷酸氨鎂尿石；而磷酸氨鎂尿石是引起貓下泌尿道疾病的一項主要原因。

誤區六：貓需要貓薄荷

大約有50%的貓對貓薄荷葉子的氣味很感興趣，喜歡抓咬，但這不表示貓必需食用貓薄荷才能維持健康。事實上，貓薄荷是一種會引起幻覺的植物，貓食用後有些會引起暫時性（5分鐘~15分鐘）的行為變化，例如會打噴嚏、咀嚼、摩擦、翻滾、喵喵叫等。

