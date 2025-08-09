比高犬調皮搗蛋讓主人崩潰　1場風波後　網民被這和解之路看哭了

刷到了廣東一網友分享的自己如何跟比高犬（比格犬，Beagle）和解，並一步步成為忍人的故事。



因為喜歡比格多棟這個ip，對軟糯的大耳朵狗沒有抵抗力，於是，她便跑遍了當地的寵物店，直接拿下了一隻最合眼緣的小比。

此時，小比的全包眼線已經初見邪惡的端倪，但網友卻已經被賞味期的奶比衝昏了頭腦，認為這麼可愛的狗一定是被人誤會，自己的這隻就是絕世好比。

但很顯然，從後面的故事就可以得知，最後，網友還是豪賭失敗了......

賞味期一過，嘴筒子變長，魔童降世，小比直接進化成了垂耳怪叫驢，即使已經去過寵物學校唸書，但卻根本沒用。

這天，網友剛一回家，就發現了小比給自己佈置的狗屎陷阱。狗屎滿天星，把家裏變成了狗屎之家。

這還不算完，甚至，小比還把網友省吃儉用花費1000多元買給牠的狗窩拆了個稀巴爛。發現時，就只剩下幾塊破爛的布條和木頭。

那段時間的網友真的很累，終於，有一天，壓死駱駝的最後一根稻草出現了。

小比竟然當着網友的面，在她最喜歡的沙發上水靈靈的尿了一大灘，甚至，還張嘴瘋狂辱罵。

網友見狀，也是徹底破防了，一邊哭一邊把小比關在了門外，同時還不忘很硬氣的對牠喊了一句：「你去流浪吧！」

但關上門的那一瞬間，網友就後悔了。

想到自己的小比從來沒有咬過人，無論自己做的飯多麼獵奇難吃，牠都會一臉幸福的炫個乾淨。

如果牠能自己選擇主人，可能也不會選擇自己這個窮鬼。於是，兩分鐘不到，網友就窩囊的動了想跟對方和好的心。

她深吸一口氣，已經做好了四處找狗的心，但沒想到的是，打開門卻發現，一向調皮愛亂跑的小比，此刻竟然乖乖的坐在門口等待。

小傢伙開心壞了，一見到主人就瘋狂搖起了尾巴傻樂，全然不知道對方的心路歷程，只以為是在跟自己玩遊戲。

快來看看小比其他的可愛生活照吧！👇👇👇

那一刻，網友瞬間想到了那些做了手術後，還對人類信任無比的實驗比高犬們。

於是，便哭的更傷心了起來。也就是從那以後，網友便進化成了忍人完全體。

拆家就拆家吧，只怪自己要上班不能帶牠出去玩，小比只是一隻小狗而已，為什麼一定要跟小狗置氣呢。

畢竟，養狗帶給你最珍貴的體驗，從來都不是自己的狗有多聰明，主人自己也笨笨的，老鼠的兒子會打洞不就行了嗎？

其實，小比真的對人類做出了很大的貢獻，各種試驗都少不了牠們的身影，而可惜的是，大多數的實驗比高犬都等不到被領養的那一天。

少數能夠幸運被領養的小比也從未對人類失望，選擇了用自己的熱情去感受這個世界，釋放善意和歡樂。

雖然偶爾會熱情過度，那也是因為，活着的比格要替那些死去的同類好好玩鬧這個世界。

幸運的小比被人類原諒，不幸的小比原諒人類。

不要讓玩梗將「棄養」娛樂化，養任何寵物之前，都要做好準備和決定。

最後，大家一起說一句：

謝謝，小比！

拒絕棄養海報（AI圖片生成）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】