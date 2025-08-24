小型犬為何愛亂叫？芝娃娃沒懸念登榜首　要止吠學會這幾招就夠了

很多人都說：「小型犬特別愛亂叫！」你是不是也有這樣的印象？其實，這不完全是狗狗的行為問題，有些小型犬天生就比較緊張、敏感，或者太聰明有主見。



寵物網《わんちゃんホンポ》日前分享5個最愛叫的小型犬品種，以及當毛孩吠不停時應該怎麼訓練。不管你是新手毛爸媽，還是資深鏟屎官，都能從中找到對應的方法！

最愛叫的五種小型犬

來看看這些可愛的小型犬吧！👇👇👇

1. 芝娃娃（吉娃娃）

芝娃娃是出了名愛叫的犬種，因為牠們有著無敵強烈的警覺性，加上體型迷你，總是覺得自己處在危險中，所以會用吠叫來嚇阻敵人：「不要靠近我！」

2. 約瑟爹利（約克夏）

別被約瑟爹利可愛的外表給騙了，牠們骨子裡可是有一股獵犬魂！不但警覺性高，還有一種不服輸的個性。看到陌生人或不喜歡的對象靠近，就會立刻吠叫發出警告。

3. 迷你臘腸犬

迷你臘腸個性很頑強、有主見，如果從小沒好好訓練，很容易變成用吠叫來表達訴求。這時候，飼主要更有耐心地建立規則和信任感才行。

4. 積羅素爹利（傑克羅素㹴）

積羅素爹利是非常優秀、有活力的獵犬，常常一興奮就叫個不停，所以飼主要建立良好的指令習慣，例如「坐下」、「等等」，來幫助牠們恢復平靜狀態。

5. 松鼠狗（博美犬）

松鼠狗親人活潑，但遇到陌生人時，也會突然開啟警戒模式，養成不安吠叫的習慣，所以最好從幼犬時期開始進行社會化訓練營造安全感，才能減少亂叫行為。

毛孩一直吠怎麼辦？

狗狗亂吠叫，首先得搞清楚牠為什麼叫，才能對症下藥。如果你的狗是為了想要得到某種東西，建議「不予理會」，因為只要你一有動作，狗狗就會認為吠叫有效，以後會叫得更兇。應該等牠冷靜下來看著你、或用爪子輕碰你之後，再溫柔回應「怎麼了」，讓牠知道這些冷靜行為也能獲得關注。

如果你的狗是因為警惕而吠叫，建議訓練牠遵循簡單的指令（如坐下、等等），讓牠在興奮時快速冷靜下來。平常也可以慢慢讓牠接觸陌生人或新環境，降低警戒心。

有些小型犬不是故意亂叫，而是天生個性比較容易緊張。身為牠們的飼主，我們要了解牠們為什麼吠叫，找出原因再搭配對的訓練方式，就能讓牠學會如何用更好的方式和你溝通囉！

