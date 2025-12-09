貼尋貓啟事竟沒留電話？鄰居尋獲愛貓傻眼：換我要發尋人啟事

撰文：聯合新聞網
一名飼主發公告尋愛貓，但根本沒在尋貓啟事上留下任何個人訊息跟聯絡方式，好心鄰居幫找回貓咪了卻沒辦法連絡上飼主，貓咪有家歸不得，傻眼直呼「換我們要發尋人啟事是不是」。

大陸一名網友日前貼出微信聊天群的對話，表示自己居住的社區大樓最近有一戶人家的美國短毛貓走失，飼主急得自製公告到處張貼在樓梯間跟電梯口，結果自己真的幫忙找到逃家的貓貓，暫時安置在自己家中，等到他要去聯繫飼主時才發現那則尋貓啟事上根本沒有任何飼主的聯絡方式，就連住哪一戶都不知道，讓他傻爆眼直呼「現在是不是要換我們發尋人啟事了？飼主快出來啊」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主根本沒在尋貓啟事上留下任何個人訊息跟聯絡方式，貓咪有家歸不得，找到貓的好心網友傻眼直呼：「換我們要發尋人啟事是不是。」（還是一碗泡麵@weibo）
這篇貼文在網路上吸引不少網友討論，網友留言表示：

「應該是飼主太焦急想找貓，連電話跟聯絡地址都忘記寫了」
「這飼主好脱線，但可以理解愛貓不見的慌張」
「真豬隊友的飼主，這下還真的不只尋貓啟事，連尋人啟事也該貼一貼」

不過也有網友持陰謀論想法，認為可能是飼主不想養了，假借發公告尋貓其實是想要別人幫他免費養貓。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

