愛貓男三年與貓咪合影無數 卻沒有一隻屬於他？背後原因竟是這樣
撰文：有喵青年
有一位「愛白嫖貓的博主」他叫Nick，超級喜歡貓，因為公寓太小，他暫時沒辦法養貓，但他會跟遇到的貓咪合照，堅持了3年！
ps：幾乎都是朋友家的貓咪哦。
點擊放大瀏覽Nick與不同貓貓的可愛合照▼▼▼
除了朋友家的貓咪，Nick還會跟偶遇的流浪貓合照，順便幫流浪貓們宣傳，希望牠們早日找到新家。
Nick還說以後有條件了也會在路上領養一隻流浪貓。這不就是「綁架代替購買」嗎？但願，他能早點實現養貓的願望~
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】