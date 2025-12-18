愛貓男三年與貓咪合影無數　卻沒有一隻屬於他？背後原因竟是這樣

有一位「愛白嫖貓的博主」他叫Nick，超級喜歡貓，因為公寓太小，他暫時沒辦法養貓，但他會跟遇到的貓咪合照，堅持了3年！



ps：幾乎都是朋友家的貓咪哦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊放大瀏覽Nick與不同貓貓的可愛合照▼▼▼

+ 12

除了朋友家的貓咪，Nick還會跟偶遇的流浪貓合照，順便幫流浪貓們宣傳，希望牠們早日找到新家。

Nick還會跟偶遇的流浪貓合照，幫流浪貓們宣傳揾家（casuallyholdingcats＠Instagram）

Nick還說以後有條件了也會在路上領養一隻流浪貓。這不就是「綁架代替購買」嗎？但願，他能早點實現養貓的願望~

延伸閲讀：買貓窩忘了看尺吋 到貨直接傻眼 3人1貓躺平無壓力：這是貓別墅（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】