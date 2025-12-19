貓咪識揀有錢人家狂蹭大金鐲姐姐求收養 耍無賴模樣引網民爆笑
撰文：有喵青年
笑發財了，小貓相中小姐姐家想入住，被小姐姐一手攔住，喊牠別進來。因為小姐姐溫柔的語氣和大金鐲子，和小貓堅持不懈的勇氣，故事感滿滿，視頻引來百萬網友點贊。
貓咪進來了，一步步試探，發出咕嚕咕嚕咕嚕的聲響。小姐姐緊緊抓住牠，不給牠再溜進家裏。貓：你人美心善，就收留我吧~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓咪想溜進家，小姐姐連忙出手制止。（小孩@抖音）
推牠出去，還抵在門口不肯動彈，看來十分想進小姐姐家門。（小孩@抖音）
貓咪：我能不能過上好日子就看今天了。（小孩@抖音）
哈哈哈哈哈哈哈推牠出去，牠還抵在門口不肯動彈呢，看來小貓十分想進小姐姐家門。小貓又一次想溜進來，被小姐姐再次請出去，依然是堵在門口不肯走。
貓：
這大金鐲子，大金戒指，我能不能過上好日子就看今天了。
評論區網友們也跟着起鬨。小姐姐：不讓進來，小貓你出去吧。貓咪：就進！就進！就進！！！看吧，小貓都知道找有錢人，過好日子。
點擊看貓咪闖進小姐姐家門的可愛圖片和網友評論↓↓↓↓↓↓
也有網友分析小姐姐可能已經心動，畢竟她完全可以一把揪住牠的脖子，拎着牠放出去，再狠心關門，但她沒有這樣做，就一直和牠周旋，說明她內心還是想留下牠的。
當事貓：屏幕前的家人們，你們覺得我能被收養成功嗎？同意我進家門，點讚給我支持吧！
【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】