飼主哭訴要棄養11年三花貓　網民慧眼揭霸凌真相　後續補愛超暖心

網友在小紅書上看到了一片充滿爭議的貼文——《養了十幾年的貓準備放生了》，文中小姐姐發文哭訴自家三花貓總是亂尿。



11年來，丟掉不少被牠尿過的被子衣服，送去絕育完還那樣，打牠都改不掉，家裏三隻貓，只有牠會這樣，想找個時間把牠丟遠遠的，自生自滅。

主人哭訴三花貓總是亂尿想找個時間把牠丟出去，自生自滅。（豌豆米米＠小紅書）

本來以為評論區全是罵貓主人不負責，沒想到有熱心的眼尖網友，在她發的照片中發現了端倪，也許，三花貓亂尿是迫不得已的，牠好像被家裏其他兩隻大貓欺負了，家裏兩個貓砂盆牠都不敢用，壓力很大，還沒有安全感才這樣亂尿。

喵君也想說，貓砂盆也是貓咪的領地，擔心兩隻或多隻貓家庭出現霸凌現象，建議遵守貓砂盆N+1原則：N是貓的數量，擺放Ｎ＋1個貓砂盆。試試放在不同的地方，互不打擾，幫助貓緩解壓力，拉屎更舒心。

除了貓砂盆要安排好，貓咪的情緒也要關注到！這隻可憐的三花貓叫豌豆，在很多張照片裏，牠幾乎都淪為背景牆，遠遠蹲在最後面眼巴巴望着媽媽！

因為牠地位低，其他兩隻貓不給牠機會，也可能是媽媽本身在日常中就冷落牠。就連貓主人自己也坦誠道，之前很少拍到三花貓豌豆的單貓照。牠只能落寞靠在後面，看媽媽跟家裏的貓老大貼貼。

那麼怎麼讓三花貓豌豆變得有安全感不亂尿呢？網友建議貓主人多擼多抱多誇牠，讓牠知道媽媽也很愛牠，滿足牠被愛的高需求，狠狠地寵牠。貓主人響應也很積極，馬上照做，到家第一件事：先喊豌豆，摸摸牠頭，還認真向牠道歉，忽視牠了，往後日常都努力滿足牠的高需求。

你還別說，真的有奇效！三花貓豌豆被媽媽熱烈的愛寵過後，真的乖乖去貓砂盆，極少再亂尿了。

嗚嗚嗚嗚嗚嗚，這遲到11年的愛啊，11年來被誤解的豌豆，終於有安全感，媽媽也終於能理解豌豆了！

主人在網民的評論中逐漸理解了豌豆（豌豆米米@小紅書）

貓主人看到變化後，又悲又喜，悔恨自己沒注意到豌豆被欺負了，沒注意到牠的需求，還怪牠老亂尿，又感動豌豆沒有記恨她，傻乎乎等了11年，還原諒自己，開心接受媽媽的愛，眼裏只有媽媽。

主人知道自己忽視了三花貓後開始後悔自己當初的憤怒（豌豆米米@小紅書）

小貓的心碎成了二維碼，掃出來卻是好愛媽媽。

可是，貓生能有多少個11年啊！牠的貓生大部分時間都是被其他貓霸凌，然後媽媽不理解還要打牠，想想好難過哦，眼淚都要流下來。

也有些網友看完覺得好生氣，深深替三花貓豌豆感到不值：

「為什麼主人總是偏心另外兩隻貓」

「為什麼三隻貓安排兩個貓砂盆」

「為什麼沒有早點發現豌豆被霸凌」



這11年來是不是太粗心了，讓牠在同伴的霸凌和主人的冷漠裏度過。11年了，這已經快是牠的一輩子，真覺得對不起牠，想牠好，請把牠送個好人家吧！

豌豆受到主人的照顧後開始逐漸放鬆（豌豆米米@小紅書）

不過，也有網友認為，豌豆很愛媽媽，媽媽是牠的全世界，11年來被冷落，依然滿眼是她，只有她，貿然被送走豌豆不會開心，不會過得好的。不如，餘生都讓媽媽狠狠愛牠！彌補牠！

ps：如今被愛的豌豆鬆弛多了，自信幸福多了，請一直這樣美好下去！

豌豆的故事，讓喵君想起豆瓣貓群組的post：

貓主人發帖哭訴家裏大貓去世後，13歲的小貓性格突變，好像被奪舍了。

明明牠以前很膽小，不親人，不叫，現在時刻纏着主人喵喵叫，不停求摸摸，手都摸累了，主人很苦惱，有什麼辦法讓牠自己玩啊？

圍觀網友猜測是小貓知道大貓死了，牠很孤獨很害怕，想要主人多安撫？

正當大家傷感難過時，事情迎來大反轉！

主人諮詢非常專業的貓行為老師，被告知原來是因為小貓膽小，不喜歡和大貓相處，被欺負壓制，之前13年牠一直不敢靠近主人大貓去世後，牠壓力沒有了，現在牠開心得要命。

主人諮詢非常專業的貓行為老師，被告知原來是因為小貓膽小，不喜歡和大貓相處，被欺負壓制，之前13年牠一直不敢靠近主人大貓去世後，牠壓力沒有了，現在牠開心得要命。（微博）

好傢伙，沒想小貓啊，不是突然失去自我，而是突然的自我。

當事貓：太好了，大貓不在了，整個家和媽媽都是我一隻貓的了，媽媽媽媽媽摸我摸我，愛我愛我！我都忍了13年，終於熬出頭哈哈哈！

換個角度想，要是小貓先去喵星，那豈不是牠一輩子都在高壓中度過，不敢想象有多慘，可憐的娃。家裏有倆貓及多貓的鏟屎官，請要雨露均霑啊，別忽視任何一隻貓。

因為沒有大貓的壓力 橘貓感覺很輕鬆（小紅書＠momo）

看完大家要回家好好觀察毛孩子了，貓咪不會說話，但是會用行動表達，細心的家長總會發現問題並改善。

轉發出去，讓更多人看見這些故事，養貓真的不能太粗心啦！遇到問題多問多學習！

延伸閲讀：虎斑浪貓狂奔拒夫妻收編 結局神反轉 竟上演一場誠意大考驗

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】