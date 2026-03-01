緣分！暴雨夜救回樹上驚慌小貓　取名「花生米」從此相伴不棄

沒有人會預料，一場普通的暴雨會改變兩個生命的軌跡。



那天下午的雨來得猝不及防，豆大的雨點砸在寫字樓玻璃上，像無數隻急促叩門的手；暴雨如注，狂風拼命撕扯著街道兩旁的樹枝。

博主@一枚皮蛋子正在回家的路上，但這場暴風雨下得異常猛烈，絲毫沒有停下來的意思。路上的外賣小哥也提醒博主，現在繼續走太危險，於是博主決定暫時停留一會。



也許這就是緣分吧。本來博主已經走過一棵樹旁，卻隱約聽到樹下傳來細碎的嗚咽聲，便決定回頭查看，仔細一看原來是一隻渾身濕透的小貓，正趴在樹上抖得像秋風裡的落葉。

貓咪趴在樹上瑟瑟發抖（一枚皮蛋子＠抖音）

牠的毛黏成一縷縷貼在身上，露出嶙峋的骨架，眼神裡充滿驚恐。這場雨不知道還要下多久，路上大概也不會有人經過了，於是博主動了惻隱之心，輕聲詢問小貓：「可不可以跟我回家，我幫你洗澡？」

小貓大概是真的凍壞了，連忙回應了好幾聲「好！」。

這場大雨不僅讓小貓渾身濕透，博主的衣服也濕得能擠出水。到了家門口，因為是指紋解鎖，而博主的手全是水，按了好幾次才成功。等待期間，小貓在博主手掌心瑟瑟發抖，那微小的顫動，彷彿直接傳到了博主的心臟深處。

小貓在博主手上（一枚皮蛋子＠抖音）

回到家後，博主立刻幫小貓沖洗全身。小貓微微瑟縮，卻沒有抗拒。沖洗時，博主發現小貓身上滿是跳蚤和蟲子，不禁心疼地嘆道：「在野外生活的你，真的好堅強啊！」

幫小貓沖洗了一個多小時後，博主用吹風機把牠的毛吹乾，心裡想：「這樣你就不會再瑟瑟發抖了吧！」之後又給小貓準備了食物，小貓見到食物就狼吞虎嚥地吃了起來，看來這小傢伙是真的餓壞了。忙完小貓的一切，博主才開始收拾自己。

大雨依然沒停，博主收拾好後，立刻從網上買了貓砂和零食，暫時給小貓佈置了一個新家！經過四個小時的相處，小貓開始接納博主；就連小貓睡覺時，博主家的狗狗也進來看牠，還搖起了尾巴。

後來，小貓和「原住民」狗狗相處得十分愉快，成為了彼此最好的夥伴！等小貓狀態好得差不多了，博主就把牠裝進包包裡帶去打疫苗。不過在去打疫苗的路上，小貓一直叫，大概是擔心博主會丟下牠。

小貓被裝進包包裏準備去打疫苗（一枚皮蛋子＠抖音）

但從把小貓帶回家的那一刻起，博主心裡就默默發誓：「我一定會對你負責到底！」打完疫苗後，博主又帶小貓做了全身檢查，結果顯示牠身體十分健康，只要多吃點東西，就能長肉肉了。

過了幾天，外面又下了大雨，小貓趴在窗邊往外看，不知道牠在想什麼。但好在，小貓現在有家了，不會再在外面流浪了。

後來，博主給小貓起名叫「花生米」，寓意是：「因為有你，就會有好事發生！」

小貓「花生米」（一枚皮蛋子＠抖音）

牠的到來，是命運在暴風雨中遞來的鑰匙——從此以後，我們共同居住的，是這間比磚石更堅固的「風雨同屋」。

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】