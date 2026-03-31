橘貓偷吃炸雞被斷正？死咬雞翼上演「敵不動我不動」　網笑定格了

最近，國外一小哥分享了一段視頻，一隻橘貓趁同學們上體育課時，偷偷叼走了一塊炸雞。



被發現時小貓不但不跑，反而死死咬着雞翅，在眾人的圍觀下上演了一齣完美的「敵不動我不動」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓偷吃雞翅被抓包後，死死咬住雞翅一動不動。（ggtwswh@TikTok）

小貓：是這個雞翅掉出來了，我準備放回去罷了，哎，人心中的成見就像一座大山……

害，小貓能有什麼壞心思呢，不過是饞肉肉罷了！

不是靜止畫面，而是貓咪真的沒有動～

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不過炸雞雖然香，但對貓咪來說高鹽高油，實在不適合經常吃。

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】