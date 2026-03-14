狗狗愛撕咬搞破壞怎麼辦？原因分析+應對方法　幫你輕鬆解決

提到狗狗咬東西、搞破壞，不少人會想到「拆遷隊」代表——哈士奇。沙發、身份證、紙幣、衛生紙，甚至地板和牆壁，幾乎沒有牠不啃咬的；每天下班回家，家裏都像經歷了一場「劫難」。



其實，狗狗愛咬東西不全是天性，很多時候是有具體原因的，只要找對方法，就能有效改善。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗愛撕咬搞破壞是為什麼？怎麼解決？▼▼▼

狗狗愛撕咬搞破壞怎麼辦？（豆包AI生成；01製圖）

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狗狗撕咬東西的原因

1. 處於磨牙期

小狗在3-6月期間，正是換牙的時期，牙牀會癢，就像小孩長牙時需要磨牙一樣，是需要有東西進行磨牙，所以這時候小狗會咬東西比如傢俱、拖鞋、衛生紙。在換牙期撕咬東西，以達到磨牙的目的。這是狗的動物遺傳天性，不是小狗學壞。

小狗在3-6月期間，正是換牙的時期，牙牀會癢，就像小孩長牙時需要磨牙一樣，是需要有東西進行磨牙。（豆包AI生成）

2. 空間侷限

如果狗狗長期被關在室內，活動空間有限，旺盛的精力無處發泄，就出現亂咬東西的情況。如果是重要的東西，一是要將這些東西放置高處，避免牠的啃咬。還有就是要訓練牠，明確告知牠「不準去」的區域和「不準咬」的物品。其實狗狗都是很聰明的，訓練幾次後，基本都能學會。

3. 主人的忽視

狗狗撕咬的另外一個重要的原因是狗狗沒有足夠的關注。很多人下班後疲憊不堪，提不起精神陪狗狗玩耍。而狗狗就像小孩一樣，有時會通過撕咬、破壞東西吸引主人注意，希望能互動。如果每天能陪牠玩一會，並撫摸牠的頭，牠就會乖很多。

狗狗就像小孩一樣，有時會通過撕咬、破壞東西吸引主人注意，希望能互動。（豆包AI生成）

4. 飢餓感

當狗狗飲食得不到充足的需求時，或者還沒有到飯點，狗狗就會通過撕咬東西來填充身體產生的飢餓感，可以暫時讓牠們忘記此時的飢餓。這樣的情況主人們要注意給狗狗充足的飲食，維持牠們的身體所需。

狗狗撕咬東西的解決方法

1. 適當的磨牙工具

很多養寵人親測，給狗狗準備磨牙棒後，牠亂咬東西的情況會明顯改善。磨牙工具有吃的也有不能吃的磨牙棒。如果是選擇吃的話建議購買手工製作的，相對來說品質更好，更加放心讓狗狗食用。如果是不能吃的磨牙棒，可以選擇骨頭狀的假骨頭，或者是狗狗不容易咬碎、吞食的磨牙棒。

很多養寵人親測，給狗狗準備磨牙棒後，牠亂咬東西的情況會明顯改善。（豆包AI生成）

2. 管束訓練

針對小傢伙對家裏的拖鞋和皮鞋的嗜好，就算是磨牙期，也要好好管束訓練，避免養成亂咬物品的壞習慣。當狗狗亂咬時，先及時奪下牠咬的東西，用固定口令（如「不準」）大聲呵斥牠，再用軟的東西輕打一下牠的鼻子（力度要輕，避免傷害狗狗）。堅持一段時間，狗狗就會明白「這樣做不對」。

3. 充足的飲食

平時注意給牠充足的營養需求，讓狗狗吃飽了，就不會想咬東西。其次狗狗天生咬合力比較強，靠吃硬的東西來清潔和保護牙齒。如果長期只喂米飯（質地較軟），可能無法滿足需求。狗狗最好的糧食是狗糧，狗糧是根據狗狗情況專門設計的食物，而且相對於米飯，狗糧更適合狗狗食用。

狗狗最好的糧食是狗糧，狗糧是根據狗狗情況專門設計的食物，而且相對於米飯，狗糧更適合狗狗食用。（pexels.com）

總之，狗狗犯錯誤時，離不開主人的正確引導和適當提醒，只要耐心找對原因、用對方法，就能幫狗狗改掉亂咬搞破壞的習慣，讓家裏恢復整潔。

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