貓媽竟然幫母雞湊仔？揭秘跨物種育兒現場　雞媽反應笑翻網民了

刷抖音時突然刷到個顛覆認知的萌寵視頻，博主@大番薯是隻貓鏡頭裏的畫面，直接讓我笑出鵝叫——貓媽媽和母雞居然玩起了「互換孩子」的戲碼，這波跨界育兒操作，簡直比偶像劇還抓馬！



點進視頻最先看到的，是一群毛茸茸的小雞擠在一塊兒，原本該護着牠們的母雞卻不見蹤影。正當疑惑「雞媽媽去哪兒了」時，鏡頭一轉，好傢伙！貓媽居然跨步湊到了一窩小雞BB旁邊，探頭探腦的樣子，眼神里滿是好奇，好像在琢磨「這些小傢伙，跟我的孩子怎麼長得不一樣？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

隨後，貓媽好奇地舔了舔小雞，慢慢地挪到了雞窩裏面，將小雞護在了自己身下，轉而看向小貓，眼巴巴地看向媽媽，彷彿在說：「媽媽怎麼去照顧小雞了？是把我們忘了嗎？」

貓媽好似把小雞當成了自己的孩子，將牠們完全護在了自己身下，但也時不時望向自己的孩子，彷彿在說：「乖，媽媽先跟牠們玩一會！」但下一秒雞媽媽回來了~

雞媽媽左望望右望望：「欸？我的孩子呢？」後來往下看，雞媽的孩子被貓媽緊緊護在了身下，雞媽媽走了過來緊緊盯着貓媽，彷彿在說：「請問你是不是站錯窩了？」

見貓媽無動於衷，於是雞媽媽大跨步走向了貓窩，岔開了雙腿，好似在學着貓媽怎樣把孩子們護在自己的身下，可是無論雞媽媽腿叉開多大，緊緊只能護住一隻小貓，隨後雞媽隨性坐在了小貓旁邊，就這樣，跨界育兒交流現場形成了！

網友辣評：「長大以後的雞。」加上配圖，這不是正宗版貓頭鷹嗎！

網友辣評：「長大以後的雞。」加上配圖，這不是正宗版貓頭鷹嗎！（大番薯是只貓@抖音）

博主在視頻裏沒過多解說，就靜靜記錄下這有趣的一幕，但這種原生態的萌點才最戳人。看着貓媽和雞媽打破物種界限，把對方的孩子當成自己的來疼，突然覺得小動物的世界好純粹，沒有那麼多「規矩」，只有發自內心的溫柔。

在該博主視頻下，不僅僅出現了貓媽和雞媽的跨物種交流，還出現了貓媽和鴨媽的溫馨一幕！跟上一則視頻的故事大致一致，鴨媽回家準備照看自己的小孩時，發現自己的家被偷了~

最終也就形成了這一幕，貓爸也過來了，看到這一場面彷彿在說：「老婆不是老婆，孩子不是孩子。」

網友評論道：「我就說貓和老鼠是紀錄片！」真的很具有畫面感了~

不得不說，博主也太會抓素材了，能拍到這麼罕見又可愛的跨界育兒現場，簡直是萌寵界的「寶藏記錄者」。這種不刻意煽情、只靠真實畫面打動人心的vlog，才是最讓人喜歡的日常呀～

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】