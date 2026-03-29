多貓家庭必看！揭貓咪「世子之爭」壓制現場　搞笑互動引爆熱議

在鏟屎官們眼中，自家的貓咪們那可是軟萌可愛的代名詞，每天不是在撒嬌求摸摸，就是在呼呼大睡。



但你能想象嗎？這些小傢伙們關起門來，可能正在上演一場場激烈的 「世子之爭」，今天，就讓我們一起揭開貓咪們的 「宮鬥」 面紗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

視頻源於博主@紫貓數理化，只見一隻貓踩在了蓋子的上方，然而下面還有一隻貓咪正在使勁掙脱束縛，用盡全身力氣去踢蓋子，然而並沒有什麼用，因為蓋子上方的一隻貓全力壓制~

貓咪霸凌現場（抖音@紫貓數理化）

鏟屎官將貓咪霸凌現場全程錄像，蓋子上方的貓咪瞪大眼睛看着鏟屎官，彷彿在說：「世子之爭，素來如此！」

齊來看看網民們的爆笑回應：

還有網友把這一視頻看成直播，表示：「寶子們，再刷個火箭，讓牠在裏面呆半天！」既然是直播，貓咪表示：

「家人們，你們覺得我做的對嗎？」

「屏幕前的家人們，你們覺得我應該讓牠出來嗎？」



好傢伙，直接整成直播現場了！

有網友聯想到大陸爆款電影《哪吒之魔童腦海》，哪吒經典語錄：「給我破！！！」真是跟下面小貓的動作非常適配！這讓本喵想到相配視頻的表述：

上面：根深蒂固；下面：我命由我不由天！

見到這種現象，鏟屎官們一定要注意哦~以免發生小貓之間的傷害哦！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】