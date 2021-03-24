唐狗｜媽忽然想吃朱古力味雪榚　汪即變魔法　網民笑瘋：臭豆腐味

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-24 13:07

如果主人突然想吃雪糕，可以怎樣做？養狗就可以啦！ 日前台灣有狗主在社交平台表示，有天看電視時，剛好節目正在介紹淡水的超長雪糕，一家人看到口水直流。家中唐狗「憨吉」見狀後，隔天靜悄悄地施展魔法，在客廳變出一個「朱古力味雪榚」，媽媽看到後完全嚇呆，並笑指「怎麼可以做出這種形狀」，網民看到狗狗的神奇魔法後，佩服得五體投地！

憨吉性格乖巧，深受一家人寵愛。（受訪者提供）

狗主郭瓊文接受《香港01》訪問時表示，憨吉現時七個多月大，當初是在寺廟領養牠：「憨吉性格親人，在家最聽爸爸的話，非常乖巧，不會亂咬東西。」狗狗平時做出很多有趣行為，逗得主人捧腹大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前一家人在客廳看電視，突然看到節目正在介紹淡水的著名超長雪糕，媽媽及姐姐都看到非常吸引，心裏燃起想吃雪糕的心，誰知坐在一旁的憨吉，原來都把一切看在眼內，並決定給家人們一個驚喜！

隔天憨吉在客廳中變魔法，為媽媽奉上新鮮現做的「朱古力味雪榚」，牠更將雪榚尾端的部分收得剛剛好，服務非常專業，令媽媽笑瘋！

▾▾▾點擊圖片放大看，憨吉如何施展魔法，變出雪榚？▾▾▾

+ 26 + 26 + 26

網民看到憨吉的魔法照片後，紛紛笑指「這簡直是藝術品啊」、「掉在地上不能吃啦 」、「是臭豆腐口味的」、「這也太剛好了吧」、「還幫妳弄尖一點，服務真棒」、「汪：我製作冰淇淋技術很棒吧」、「尾端收的很好XD」、「新鮮出爐」、「好貼心的狗狗，姐姐還不滿懷感恩的收下」、「你那個冰淇淋太臭……」、「好尖，技術不錯」、「還是巧克力口味的」。

同場加映：其他狗狗的有趣事件！

【同場加映：台灣有狗主表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

+ 20 + 20 + 20

點擊連結看全文：唐狗｜夜晚房間傳出怪異搖床聲 媽媽入房驚見「人狗大戰」秒嚇呆

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

+ 7 + 7 + 7

點擊連結看全文：狗爭地盤｜回家後驚見兩狗滿身血漬 媽見「另類殘肢」後崩潰

【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

+ 11 + 11 + 11

點擊連結看全文：唐狗每天亂放「魔法陣」 媽一句話告誡 牠秒改掉壞習慣