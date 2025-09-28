狗狗躲籠不出來是生病？深入了解5大常見原因　助牠走出舒適區

看到狗狗整天躲在籠子裡不肯出來，是不是會讓你忍不住緊張：「牠怎麼了？生病了嗎？」



其實，狗狗待在籠子裡的原因並不只有一個，寵物網《わんちゃんホンポ》指出，從心理、生活環境、甚至健康狀況，都可能影響牠的行為。

狗狗不願出籠的5大常見原因

1. 牠覺得外面太可怕

剛被帶到新家的狗狗，或是家裡最近裝潢、搬家、添購新家具時，環境變得陌生，狗狗可能因為還沒適應，覺得「外面好可怕」，因而躲在籠子裡。尤其像是從收容所領養的狗，更可能因過去的創傷而對人類有防備心理，會更需要時間去適應周遭環境與家人。

2. 從來沒接觸過外面的世界

有些從惡劣環境救出的狗狗，可能從小就只被關在狹小的籠子裡生活，對外面的世界完全陌生、無法理解，所以也不會有要出來的想法。這時候需要你慢慢陪牠，讓牠建立對世界的信任與安全感。

3. 籠子裡太舒服了

別忘了，狗狗的祖先是狼，牠們喜歡在洞穴裡休息，因為那裡安全又隱密。這種習性保留到今天，許多狗狗也會把籠子當作專屬小窩，有時候不出來只是因為那裡太舒服了，通常等牠餓了、想玩了，就會自動出來啦。

4. 累了想睡覺

有時候，狗狗只是單純累了，想找個不被打擾的地方好好睡一覺。尤其是在玩得太嗨、太興奮之後，牠們就會自動鑽回籠子裡充電。只要身體沒異樣，沒食慾問題，大可以讓牠好好休息。

5. 身體不舒服

狗狗如果突然變得安靜、不活潑、不吃飯、不喝水，連平常心愛的零食都不領情，甚至眼神呆滯、呼吸異常……那可能就不是單純想休息，而是牠真的哪裡不舒服，選擇躲起來減少被打擾，這時你就要提高警覺了。

狗狗長期窩在籠子裡怎麼辦？

首先，先確認狗狗有沒有健康上的問題。觀察牠的食慾、排泄、呼吸、精神狀態，必要時馬上送醫。如果沒有異常，就別急著把牠硬拉出來。對剛到家的狗狗來說，籠子就是牠們唯一的避風港。最好的做法是安靜陪伴，不要過度打擾，讓牠知道「這個家很安全」，等牠準備好，自然就會走出來。若發現自己無法處理，也可以尋求專業訓犬師的協助。

