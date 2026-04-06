狗狗體內驅蟲指南 幼犬成犬頻率不同 附餵藥禁忌與健康管理細節
撰文：波奇網
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從小都知道，狗狗是我們最忠實的好朋友，隨著現在越來越多的寵物犬出現在我們的生活中，寵物犬可以說佔據了生活的很大一部分，我們不僅要管好牠們日常的吃喝拉撒，而且也要為牠們的身體健康多盡一份責任。
在養狗狗的時候，我們都是要對狗狗定時進行體內驅蟲的，針對「狗體內驅蟲多久一次」這個問題上，我們也是要根據牠們的不同年齡段來安排驅蟲時間的，接下來我們就講一下狗體內驅蟲多久一次，以及驅蟲時應該注意什麼這些問題，希望大家看完這篇文章以後能夠得到一些幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原來驅蟲和狗狗飲食習慣都有關係！
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1. 狗體內驅蟲多久一次
我們在面對「狗體內驅蟲多久一次」這個問題的時候，首先要結合狗狗的年齡段來做驅蟲安排，如果說是在幼犬年齡階段的狗狗，那麼我們可以在每隔一到兩個月左右的時候為牠們進行一次體內驅蟲，那麼如果我們餵養的是成犬的話，我們可以給牠們驅蟲的時間稍微拉長一些，比如說每隔三到四五個月左右為牠們進行一次體內驅蟲。
如果說狗狗在生活中經常食用生肉，那麼這個時候我們就要控制在三個月以內來為牠們進行一次體內驅蟲，以免寄生蟲在牠們體內滋生。
2. 驅蟲時應該注意什麼
我們在給狗狗進行體內驅蟲的時候，所需要注意的問題也是比較多的。首先我們要選擇適合牠們的驅蟲藥，因為不同體重、年齡的狗狗，牠們所食用驅蟲藥的分量也是不一樣的，而且在驅蟲期間，我們是不能夠給我們的寵物狗狗洗澡的，而且儘可能的避免讓牠們出現飲食混亂的現象。
相信大家通過看完上面的文章，都知道「狗體內驅蟲多久一次」這個問題了，而且也清楚狗狗在驅蟲的時候應該注意哪些問題了，我們在餵養狗狗的時候，儘量避免讓牠們食用到外面街上的食物以及生肉，這樣會避免牠們體內滋生寄生蟲的風險。
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