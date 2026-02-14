狗狗時隔5年失而復得！絲毫沒瘦還胖了　能成功找回全靠1關鍵物

這世間最美好的詞彙，莫過於「失而復得」了吧……



案例1：狗狗完好無損回到主人身邊

住在美國密西西比州的「克莉絲蒂」養了一隻1歲大的吉娃娃，名叫「Penny」，是全家人的掌上明珠，結果沒想到的是，5年前卻發生了一場意外，Penny在家中失蹤了……

全家人都着急壞了，立馬出去尋找，只可惜始終沒有一點消息。而就在所有人以為Penny可能已經離開了這個世界的時候，最近，克莉絲蒂卻接到了一通電話。

對方是動物收容所的工作人員，稱一位名叫「布莉安娜」的好心人在佛州中部某街道發現了消失5年的Penny！布莉安娜表示，自己在街道上看到了孤零零的Penny，於心不忍，便把牠帶回了家照顧。同時，她還在網上發布了尋主啟示並前往收容所為牠掃瞄晶片，這才發現了牠的主人竟然住在距離這裏836公里外的密西西比州。

克莉絲蒂開心壞了，在確認消息後，馬不停蹄驅車10小時前往佛州將Penny接回了家。更加讓人意外的是，Penny的狀態很好，不僅身體各項指標十分健康，甚至，還比以前長胖了一點，似乎一直都有受到很好的照顧。

雖然，不知道小傢伙這一路經歷了什麼，但幸運的是，牠終於回家了！

案例2：狗狗失而復得卻傷病一身

2018年，居住在佛州坦帕的「哈特利」下班回到家後，發現家門被人踹開，1歲大的哈士奇「盧卡」被偷走了！

哈特利着急壞了，立即向警方報案並且到處尋找，但令人傷心的是，這麼多年以來，始終沒有盧卡的下落……

可即便如此，哈特利也沒有放棄希望，始終將盧卡體內的晶片保持為啟動狀態，期待有天可以收穫好的消息。

結果沒想到的是，奇蹟真的發生了，不久前，哈特利接到了獸醫的電話，稱消失了7年的盧卡被找到了！

對方表示，一名警察在街上巡邏時發現了流浪的盧卡並幫忙把牠送到了獸醫診所進行檢查。

盧卡是幸運的，也是不幸的，牠的健康狀況不是很好，疑似這些年來一直在養殖場中用於繁殖，直到出現健康問題後才被遺棄在街上......

盧卡接受過腫瘤切除手術，泌尿道感染、血液感染，牙齒和爪子也斷了，身上到處都是傷病，體重僅僅只有17公斤，但即便如此，當看到主人時，牠還是露出了一個大大的笑容。

目前，哈特利正在與多方進行協商，希望可以儘快幫助盧卡恢復健康……

只可惜，並不是所有走丟的狗子都能如此幸運地回到主人的身邊，所以，還是要提醒大家一句：

一定一定一定要看好自家毛孩子！

