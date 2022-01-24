狗狗愛撕爛毛公仔並掏出棉花　殘暴行為背後在揭示主人未有做好

我家4歲的傻金毛，給牠啥玩偶都玩不到半天就給撕爛，連裏面棉花都掏出來，特別殘暴！為什麼不能像其他狗狗一樣安靜抱着玩偶，多可愛啊！



好像在很多拆家畫面中，只要是有內容物的東西，不管是玩偶娃娃、抽紙、靠枕、沙發等，狗子不僅要咬，還要把裏面的東西掏出來，特別殘暴！這背後除了有天性本能，還在控訴主人不滿足自己的要求。

點擊圖片了解為何狗狗愛撕爛毛公仔！

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為什麼狗狗會撕爛玩偶，並且把裏面的棉花掏出來？

在漫長的馴化過程中，狗狗必須通過狩獵才能填飽肚子。而狗狗從工作犬全面轉職為寵物狗，其實也不過幾百年，很多寵物狗都帶有職業病：邊牧愛追車、雪橇犬哈士奇愛爆衝、柯基愛咬腳後跟等等。根植在基因裏的狩獵本能，更不可能立刻就消失。即使每天在家吃好喝好，狗狗還是會通過各種方式磨練自己的狩獵技能。

玩具球會不停跑，滿足狗狗追逐獵物的慾望。而玩偶毛茸茸柔軟的口感，則能滿足狗狗殺死獵物的慾望！特別是那些內置「發聲」部件的玩偶，一咬下去立刻發出尖叫，獵物的叫聲會讓狗狗更加興奮。很多狗狗咬住玩偶後會突然瘋狂甩頭，這難道也是狩獵的動作？沒錯，當狗狗的犬牙已經鎖定獵物，快速左右甩頭會撕裂獵物的肌肉，加快失血速度，讓獵物更快地放棄掙扎。

當玩偶不再掙扎後，狗狗會把牠「開膛破肚」把裏面棉花都逃出來，完完全全「殺死」獵物。咬爛玩偶並掏空內容物，會讓狗狗特別有成就感。每次主人看到家裏一片狼藉時氣到爆炸，但狗狗卻特別開心，因為牠覺得這是一件值得炫耀的事情：我成功完成一次狩獵！

一些狗狗行為看起來很可愛，但分析起行為背後的原因，有時真的會讓人虎軀一震：原來這麼可怕！

但是我想替很多狗狗喊冤！牠們把主人買的玩偶咬爛，其實只是想控訴主人：我的運動量不夠！

邊境牧羊犬、雪橇犬、西摩犬、金毛尋回犬、拉布拉多犬一天的運動量分別是多少？

一天差不多2個小時。

然而我見過很多一天只遛30分鐘的大狗，甚至一個星期才出門一次的小狗！整天吃飽喝足在家沒事做，狗狗只能自己找樂子，拆家撕爛玩具不是很正常嗎？大狗一天2個小時運動量，小狗一天1個小時左右運動量，中型犬在兩者之間（獵犬、牧羊犬等運動量趨向於大狗），滿足運動量後能很大程度降低拆家的慾望。狗本身就很喜歡運動，整天被困在家跟坐牢有什麼區別。

如果你回到家經常看到一片狼藉，除了增大狗狗運動量外，最好也買一些磨牙玩具供牠啃咬。

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