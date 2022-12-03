幫人遛狗年薪達78萬？　撿屎只是小事　最難處理的竟然是這些事

都是打工人，我感覺自己每天在玩命，而有些人打工是在玩狗。

例如專業遛狗師Ryan Stewart，他自己開了一家專業遛狗店，工作內容就是幫別人遛狗。



這工作聽着很輕鬆，帶着狗子到處溜達就有收入進賬。他給自己的安排是每周單休，不過一天只幹6個小時，年收入可以達到10萬美元，也就是大約78萬港幣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

遛狗師表示照顧狗狗不算最難，帶來問題的往往是......

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聽起來就是玩會兒狗子，然後就有錢拿。我這人妒忌心重，看不了這個。

當然，每份看着容易的工作背後都有着一些專業的細節，畢竟這也算是服務行業，相當於給狗子做一個外勤保姆。

除了喜歡狗子，對於Ryan Stewart來說，工作時還要保持絕對專注。雖然是和狗子逛街，但注意力基本都在保障牠們的安全上。

萬一狗子的尾巴被門夾了，那就是2000美元的醫療費用。如果沒牽住繩子跑到街上發生車禍，後果更是不堪設想。

此外，還要時刻注意狗子們的動向，阻止牠們亂吃地上的垃圾。

在我看來比較專業的能力，是給狗子勸架。遛狗師接單後，往往是幾條狗一起遛，狗子們完全不吵架也不現實。

另外就是要撿狗屎。

不過遛狗最難的部分並不在狗更不在狗屎，而是處理來自主人的各種問題與需求，有些人要求給狗子穿衣服，有些則想要全程監控遛狗過程。

也是因此，Ryan Stewart會挑選自己的顧客，畢竟和人交流比和狗交流可是累多了。

選好顧客後這位老哥一般每天會遛狗兩次，中間休息一段時間，完事兒把狗送回家一天的工作就結束了。

這活兒聽起來我能幹一輩子。

不過畢竟Ryan Stewart自己就是老闆，其他遛狗師的工作可能就沒這麼「自由輕鬆」了。

國外主播LucieFink體驗一天遛狗工作。

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職業遛狗師是早就存在多年的寵物服務，國外主播LucieFink就在一家名叫TBM的服務團隊體驗了一天的遛狗工作，他們從2007年就開始從事這項業務，服務流程方面看起來更詳細，也介紹了更多關於這份工作的辛苦之處。

在這家公司，每位遛狗師上崗前都要接受裝備培訓，工作時要攜帶多樣工具，包括狗子的飯碗，小玩具，各種狗繩，以及僱主家的鑰匙。

他們會利用手機軟件完成和僱主之間的交流，包括狗的地址，走多久，狗子遛彎的習慣，拉完粑粑要不要擦屁股，需要上門的時間等等。

接着就是上門找狗，一般來說主人都不在家，遛狗師自己在進入房間後要在軟件上進行步驟反饋。像是報告自己已經進門了，然後閲讀主人提出的遛狗要求。

接着還要讓狗子完全適應自己，最後才能帶着牠出門。

正如前文所說，帶一隻狗出門或許很輕鬆，狗多了麻煩也就多了。別的不說，6條狗其實就有點考驗自己的臂力了。甚至由於狗繩太多，走路都有點彆扭。

而比較強的遛狗師甚至能一次帶着十多條狗出門，堪稱一絕。

最後就是要把狗送回家。這聽起來沒什麼，但規劃路線對每個遛狗師來說都很重要，有的狗不能出門太久，有的狗子可能對當天的天氣不太適應，另外就是要注意別送錯了。

送回家後，所有接觸過的東西要幫僱主放回原位，一些狗子要按照主人的要求帶回狗窩。

最後就是在軟件上記錄狗子今天的表現、心情、大便如何等等。

真就是玩鬧歸玩鬧，別拿遛狗開玩笑。即使是愛好變成工作，也都有辛苦的地方。例如你可能要在極端天氣下持續走路七八個小時，忍受高温的同時還要控制好幾條精力旺盛的狗子，幫忙撿屎，沒點體力與技術確實不好做。

只不過看完遛狗師的日常，我現在腦海中已經有了一個創業想法，那就是替人在家擼貓，不用風吹日曬也不用出門走動，還能和寵物玩，麻煩全解決了。

不知道能不能做大做強，走向輝煌。

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