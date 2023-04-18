喵星人超進化　飲水靠自己似足人類　網民：水要這樣喝才過癮？

阿根廷一名網友日前分享家中的怪事，幫飲水機加水之後總是沒多久又會見底，這讓他百思不得其解。



直到有天他在家中目擊愛貓成精的舉動，竟然懂得伸長手打開飲水機開關，讓這起謎團終於解開，也讓網友笑說「不敢相信我看了什麼」～►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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該名網友在TikTok分享一段影片，鏡頭前的黑白貓彷彿有著人類的靈魂，被拍到用雙腳站立倚靠在飲水機下方，接著伸長貓掌按下出水的開關，接下來便是長達半分鐘的喝到飽全紀錄。不過由於水流的速度相當快，貓咪的舌頭並沒有完整接住每一滴水，來不及喝掉的水就沿著身體到處亂流，可愛的畫面讓網友們看傻眼。

貓咪自己偷喝水的照片至今吸引超過2400萬次觀看，世界各地網友紛紛留言朝聖，笑說「順便洗澡」、「天才貓貓」、「沒有主人也能活得很好」、「這世界有天會被貓統治」。

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