喵星人決戰掃地機器人 肉身抵擋充電位置 最終結果竟然輸了？
撰文：聯合新聞網
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許多毛孩相當害怕掃地機器人，有些卻玩得相當開心。日本一名貓奴曬出家中上演的「矛盾大對決」，主角分別是想回去充電的掃地機器人，對上絕對不給充電的貓咪「Sara」，有趣的攻防戰吸引數十萬名網友朝聖。
飼主@ma_o_ji在推特分享多段有趣影片，貓咪Sara有天在家裡看到掃地機器人正在運作，竟然相當興奮的跑上前確認敵情。而當掃地機器人打掃完畢回去充電的時候，Sara突然一個箭步擋住充電座，而機器人也被迫遠離調整角度再試一次。喵星人和機器人大戰互有來往，被原PO形容為就像是在球門禁區的激戰，最終仍由掃地機器人拿下勝利。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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有趣的影片吸引近萬網友按讚，許多留言表示「球門前的鐵牆」「機器人加油」「可愛的攻防」「想知道目前為止的戰果如何」「貓咪知道回去充電就沒得玩了」。
根據先前報導，貓咪看到掃地機器人通常會嚇到跑走，原因在於「噪音對於貓咪來說過大」「會讓貓咪誤認敵人追著牠跑」「持續性噪音讓貓咪不舒服」。如果不想嚇到貓咪，可以改用滾輪紙、紙拖把、寬膠帶等方式黏貓毛，考慮減少使用掃地機器人。
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