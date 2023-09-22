汪星人被兩隻小浪浪尾隨　大愛的牠果斷全部收留：我就是你們老大

嗨，我是小軟柿子。



網友養了一隻大狗名叫「阿布」，每天都會帶上牠一起上班。有一天下班的時候，他們在路上遇到了兩位不速之客——有兩隻小狗跟在阿布身後，就像找到了靠山一樣，一直不肯離開。

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網友一眼就認出了牠們，是最近才被遺棄在附近的流浪狗，靠好心的鄰居們幫忙投餵……

他並沒有多想，以為狗子們只是在玩耍，可沒想到，兩隻小狗竟然一路跟到家裏來了，還不肯走！網友有點懵逼：我明明只養了一隻狗啊！

可阿布卻顯得尤為高興，不停地搖著尾巴，像個大哥哥一樣招呼牠們：「別害怕，我罩著你們！」

就這樣，在牠的努力下，兩隻小狗成功留了下來。網友尋思著，都到這份上了就留下吧，反正照顧牠們的應該是阿布本狗對吧！合理吧！沒問題吧……

兩個小傢伙也很乖，秉承著「老大的東西就是我的東西」，直接霸佔了阿布的牀。阿布這才傻眼：「原來喜當爹也不是這麼簡單的！」

網友給小狗們取了名字，白色的名叫「百葉」，黑色的叫做「米血」。

阿布一直「強顏歡笑」，幫助牠們適應新家的生活。不過，牠自己可能也沒想到，一個無心之舉，竟就此改變了兩隻小狗的命運。

事實上，三年前阿布也是一隻流浪狗，是網友的善意才讓牠有了一個温暖的家。也許正是因為自己曾經淋過雨，才會想為別的狗狗撐把傘吧。

如今，阿布已經六歲了，三隻狗狗每天都膩歪在一起，十分開心，網友也表示自己一定會努力地照顧牠們。

「做狗最重要的，當然是善良！」

真希望，所有的狗狗都能遇到屬於自己心軟的神吧～

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