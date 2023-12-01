哥基犬兄弟感情極好　拉車載同伴兜風　飼主曝暖心互動背後故事

狗狗之間也有「兄弟情深」嗎？國外有名飼養了兩隻柯基犬兄弟的飼主近日在社群平台抖音上分享了一段影片，內容記錄下柯基哥哥陪伴著因殘疾無法行動的弟弟一起散步玩耍，相互陪伴的暖心模樣看哭不少網友。



從抖音用戶@weslyandbrady上傳的影片中可以看到，柯基犬「韋斯利」（Wesly）拉著一輛四輪推車，載著同樣是柯基犬的弟弟「布雷迪」（Brady）散步，儘管弟弟因殘疾無法與自己並肩奔跑，但作為哥哥的牠似乎仍十分享受與弟弟相處的時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主透露，韋斯利在影片中其實並不是真的拖著弟弟前行，而是推著推車的自己短暫鬆手才拍下這溫馨瞬間，澄清「沒有任何一隻柯基犬在影片中受傷！」

影片被分享到網路上後，累積超過18萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「這個互動太感人了」、「這一刻他看起來確實很高興，因為他的朋友就在他身邊」、「哦，我的心都碎了」、「把所有的愛送給你和你的孩子！」、「狗狗果然是最重感情的」、「有好友的陪伴什麼都能堅強面對的」、「好有愛的畫面」、「我真的看哭了。」

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