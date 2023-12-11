上班前給浪浪餵麵包　沒想到下班後牠竟在這地方：怎麼找到我的？

狗狗懂得感恩圖報！一名女子上班前看到一隻流浪狗，順手給牠餵食。下午竟在離早上5公里外的地方發現狗狗在車上等她，讓女子當場淚崩。



陸媒報導，湖南一名成小姐早上8點多要出門上班，偶遇一隻乳牛色的流浪狗，她順勢給狗狗投餵一塊麵包，沒多想就離開了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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下午5點多成小姐下班要去牽車時，遠遠看到早上被餵食的狗狗竟然在她的電動機車腳踏墊上等候。她感到極度感動，用哭腔大喊「我的天阿那個狗在等我」，直呼沒想到還能再次遇見狗狗，心情當下無法用言語形容。

狗狗一看到成小姐立刻撲上來討摸摸，非常溫和親人，她直誇狗狗好聰明，因為停車的地方距離早上碰見狗的地點相差5公里，她不知道狗狗是怎麼找到她的車。

成小姐說自己只是給牠一塊麵包的陌生人而已，狗狗竟然就找到她的車並且在大冷天等了一整天，如果今天她沒有去牽車，不知道狗狗會不會一直等下去。她透露狗狗身上很乾淨，希望能找到牠的主人，如果找不到就會收養。

網友表示：「這眼神透露著靈性」、「快點收編吧」、「這是緣份給你帶來的家人」、「會自己上車代表可能以前是被人養過的」、「牠已經認定你了」、「是個懂得感恩的狗勾」、「五公里精準導航追蹤，這還不養嗎」。

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