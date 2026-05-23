世界金融論壇｜首落地香港　秘書長馮興科：冀香港成為方案提供者

5月21日，第九屆世界金融論壇（WFF）於香港圓滿落幕。這是該論壇自2018年創辦以來首次離開北京與上海落地香港，匯聚全球超60個國家、300多位政商學界領袖，圍繞「尋求穩定與增長新錨」展開對話。



世界金融論壇秘書長、發起人馮興科接受《香港01》採訪時回顧了2018年創辦論壇的初衷「以開放、包容、建設性的姿態，聚焦金融政策務實路徑與多邊合作」。馮興科表示，相較於達沃斯等歷史悠久的標竿論壇，WFF在積澱與影響力上仍有客觀差距，但其本質區別在於更強調專業深度與務實合作，關注新興經濟體視角與可持續金融的實際落地。本次在香港舉辦，他亦表示，期待香港從「超級聯絡人」昇華為金融規則的「融合者」與全球挑戰的「方案提供者」。



世界金融論壇首次在香港舉辦。（主辦方供圖）

面對國際上已有達沃斯論壇、布雷頓森林體系委員會等多個成熟平台，馮興科坦言，達沃斯是享有全球聲譽的標竿，其在思想引領和議程設置方面的歷史積澱與廣泛影響，是WFF需要長期學習和尊敬的。而創立WFF的初衷是他觀察到，全球金融體系正經歷深刻變革，新興市場與發展議題的話語權有待增強，而科技創新、綠色轉型等跨領域挑戰，急需一個更聚焦於金融政策務實路徑與多邊合作的對話平台。

「我們的初衷並非替代，而是希望成為一個開放、包容、建設性的補充。」馮興科強調，WFF更專注於凝聚共識、探討方案，特別是為實體經濟的長期穩定與包容性增長貢獻智慧，「世界金融論壇作為一個年輕的平台，首要任務是踏實積累，專注於自己擅長的領域。」

在定位上，WFF更聚焦於「金融」這一專業主軸，致力於成為連接金融政策、市場實踐與學術研究的高端對話「催化劑」。馮興科認為，WFF要走出的道路，在於更側重探討可執行的解決方案，並在議題設置上更加關注新興經濟體的視角與可持續金融的實際落地。「如果說有本質區別，那可能在於我們更加強調專業深度與務實合作，力求在特定的金融治理與發展議題上，促成更深入、更具建設性的成果。」

世界金融論壇秘書長馮興科。（主辦方供圖）

香港從「超級聯絡人」到「方案提供者」

本屆論壇首次落地香港，引發廣泛關注。對此，馮興科稱，選擇香港是經過深思熟慮的戰略決定，體現了論壇對香港國際金融中心地位的高度重視，也希望藉助香港這一獨特平台，更有效地連接中國與世界。

特首李家超在大會開幕式通過視像發言稱，「香港不但是穩定的錨，更是增長的帆。」馮興科進一步闡釋香港的三個不可替代角色：一是「超級聯絡人」，憑藉成熟的普通法體系、與國際接軌的監管標準和高度開放的市場，成為連接內地與全球資本市場最暢通的橋梁；二是「風險管理中心」，擁有深厚的市場深度、豐富的金融工具和專業人才，為管理全球金融風險提供關鍵基礎設施；三是「金融創新試驗田」，在綠色金融、金融科技、虛擬資產等新興領域展現出活力與監管智慧。

馮興科對香港也有更高的期待，期待香港能發揮「一國兩制」的獨特制度優勢、國際化市場優勢和專業人才優勢，創造性地轉化為定義未來金融新範式的能力。

我期待香港不僅是資金的「超級聯絡人」，更能成為金融規則與標準的「融合者」，在綠色金融標準、金融科技監管、可持續披露框架等領域，搭建起東西方能互認互通的橋梁；同時成為應對全球性挑戰的「方案提供者」，在融通資金支持綠色轉型、利用金融科技促進普惠等方面，貢獻「香港方案」。 ——馮興科

李家超發表視像講話。（主辦方供圖）

AI與金融：警惕泡沫但擁抱趨勢

本屆論壇發布的《2026年世界經濟金融展望報告》將「AI泡沫」列為2026年核心風險之一。馮興科在專訪中回應，報告提示AI泡沫風險，是對市場過熱現象的一種必要且謹慎的預警，但這與AI作為金融基礎設施的長期趨勢並不矛盾。

他觀察到，AI對金融業的影響是系統性的，但若論及「最大改變」，可能會在風險管理與合規風控環節最先取得突破性進展。「AI在處理海量多維數據、識別複雜非線性模式方面具有優勢，這對於信用評估、欺詐偵測、壓力測試等至關重要，有潛力從根本上提升金融體系的穩健性。」同時，在交易執行效率和監管科技方面，變革也同樣深刻。

關於當前估值是否存在泡沫，馮興科認為，任何新技術浪潮早期都伴隨著資本的熱情與預期的波動，部份領域可能存在局部過熱和預期透支的現象，需要警惕非理性繁榮。但他強調，更重要的是市場參與者和監管者應聚焦於AI技術的真實應用場景、商業模式的可持續性以及潛在的倫理與系統性風險，推動行業在創新與穩健之間取得平衡。

香港科學園（圖片來源：IG@yanlau012）

AI+Web3融合：香港監管應「敏捷、原則、協同」

針對有嘉賓在大會提出的「AI+Web3」將催生「Web4」的觀點，馮興科認為這代表了重要的技術融合方向。對於正打造虛擬資產中心的香港，他建議從三方面抓住融合爆發點：持續夯實人才、數據、算力等基礎設施；鼓勵技術應用於解決現實痛點，避免脫實向虛；積極發展配套的合規科技與監管科技。

在監管層面，馮興科認為香港監管機構一直展現出務實、靈活的風格。他提出「走在前面」的三個內涵：一是「敏捷監管」，通過監管沙盒等工具密切跟蹤技術演進，動態優化規則框架；二是「原則監管」，明確以金融穩定、投資者保護和反洗錢為核心底線，在此框架內為合規創新留足空間；三是「國際協同」，積極參與國際標準制定，推動監管規則的互認與銜接。他相信，這將有助於香港在可控環境下引領創新，鞏固其可信、可靠的國際金融中心地位。

本屆論壇以「尋求穩定與增長新錨」為主題。當被問及這個「新錨」是否已經找到，馮興科給出了審慎而深刻的回答。他認為，主題本身就說明了這是一個持續的探索過程，而非一蹴而就的發現。「與其說『找到』了一個確定的、單一的『新錨』，不如說本屆論壇在凝聚對『新錨』應具備哪些要素的共識方面，取得了重要進展。」

本次大會上各方都認同，在舊的平衡被打破後，新的穩定與增長基礎必須建立在多邊合作、綠色轉型、科技向善和包容性發展這些核心原則之上。而最大的分歧或挑戰，則在於如何將這些宏大共識轉化為具體、可執行、且能平衡不同經濟體利益的具體路徑和責任分擔方案，譬如在氣候融資、數字貨幣監管、債務重組等具體議題上，仍需艱苦的談判與務實的妥協，「論壇的價值，正是為這種從共識到行動的轉化，提供一個持續對話的平台。」

展望未來五至十年，馮興科希望世界金融論壇能夠持續、穩健地成長為一個值得信賴的國際公共產品，成為連接全球不同發展階段經濟體金融政策的「溝通之橋」；連接科技創新與金融穩健發展的「融合之橋」；連接宏觀金融治理理念與微觀市場實踐的「行動之橋」。