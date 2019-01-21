【大放送】五個 Clockenflap 演出單位簽名通勝 送你過豬年！

不說真是不覺，豬年下下星期就是了！大家除了要辦年貨、利是之外，當然少不了要有一本通勝，查閱豬年各個好日子，為喜事大事重要事做好準備，也為迎接新的一年。扭耳仔為各樂迷準備了這一個一年 365 天都通用的「工具書」，更是分別由五個不同音樂單位親筆簽名的通勝！邊聽歌邊 check 好日子，隨時比看動漫看 Netflix 更 high！！( 笑）想擁有就要跟下面步驟了！

通勝是甚麼：中國人一本包含月曆的活用百科，通常是為方便生活而做的書，可以查有該年份的日子，做事的宜忌，即甚麼可做，甚麼不可以等。內容包羅萬有。通勝同時有很多天文數字，例如日出日落、月出月落的時辰、日食、月食、大潮小潮等。唐人通勝有占卦、星相、百家姓等資料，亦有不少與農耕時令有關的東西，甚至英語的中文字發音，方便舊時的香港人和海外人士作簡單溝通。

2019 年（己亥年）《 廣經堂通勝 》（攝影：Moment Hung）

今次扭耳仔將會送出五本經典由蔡伯勵編著的 2019 年（己亥年）《 廣經堂通勝 》，每本分別有五個參與了 2018 年 11 月 Clockenflap 的音樂單位親筆簽名：香港偶像男團 The Low Mays​（米奇老味神奇屋）、美國 post-punk 樂隊 Interpol、美國 ambient pop 樂團 Cigarettes After Sex、英國 indie rock 樂隊 Wolf Alice 與《 Trainspotting 》作者及 DJ 的 Irvine Welsh！位位都是重量級音樂單位呢。想擁有就回答以下問題：

1. 你最想要哪個音樂單位/音樂人的簽名通勝（每人只能選一本） 2. 原因及分享會如何使用這一本通勝

請將答案以留言方式於下面扭耳仔 Facebook 專頁帖子中回答，留言最有心思的樂迷，就可獲得該樂隊親筆簽名的 2019 年（己亥年）《 廣經堂通勝 》乙本，名額共 5 名。

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編訂通勝的香港堪輿曆學家蔡伯勵，去年七月去世了，現手執一本通勝，也是對蔡先生一份懷念和致敬吧。

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