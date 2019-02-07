【豬事順耳】香港「原居豬」豬年聽咩歌？扭耳仔拍片直擊

豬年開始了，今日初三大家都不會拜年，那就一於跟扭耳仔用眼睛去郊遊！扭耳仔帶大家去到香港邊境的邊界道路，找找這一隻「原居豬」寶寶，問問他在這一個豬年聽甚麼歌！

豬年恭喜大家發達發過隻豬！扭耳仔初三入到去落馬洲的邊境地區，找來「原居豬」寶寶，問問他會聽甚麼歌，不過牠好像想和周公合唱多點... 但不緊，大家也可以在郊遊時去探望牠，介紹一些音樂讓牠開心過豬年！



大家都可以聽聽這首極盡喜慶的豬年大吉歌...

英文豬豬歌也有！要聽！

祝大家豬年可以同寶寶一樣又歎又肥又幸福！

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